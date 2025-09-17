A Fazenda: Filho e nora de Yoná defendem dupla com Dudu Camargo

O apoio da família é total para Yoná em sua participação na nova edição de A Fazenda 17, afirmam o filho Antônio e a nora Ana Paula no Central Splash, do Canal UOL. Antônio avalia que a aproximação entre sua mãe e Dudu Camargo pode render uma parceria estratégica, destacando a força dos dois como jogadores e o potencial de enfrentarem juntos os desafios em A Fazenda 17.

Eu vi uma aproximação depois da dinâmica do fazendeiro de ontem, os dois conversando e tudo mais. Eu gosto, eu adoro. Gostei muito do início do Dudu e do início da Naná também. Eu acho que A Fazenda é isso, é briga de cachorro grande. Você tem que ir pra jogar, pra falar, pra encarar quem bate de frente com você. E gostei muito dos dois. Eu vou torcer pra que eles formem uma duplinha lá dentro do jogo. Os dois são muito bons. Antônio

Deixa ela fazer o jogo dela. É assim que a gente entende. Ela tá saindo super bem. Estamos adorando os movimentos que ela tá fazendo dentro da casa. Ela acompanhou a gente no Power Couple. Defendeu a gente aqui fora. Acompanha A Fazenda. Diz que era o sonho dela entrar. E que ela sempre falou que ia entrar sem medo. Antônio

Segundo Antônio, a família já sabia da decisão de Yoná antes do confinamento, mas o segredo foi mantido até os últimos dias. Ele relembra que a peoa sempre demonstrou vontade de entrar no reality, sem medo da exposição.

A gente não tá nenhum pingo surpreso, viu? A gente teve um contato com ela poucos dias antes dela se confinar pra Fazenda, e ela segurou esse segredo pra gente também, que iria estar na Fazenda. E já tava com o contrato assinado desde lá do Power Couple. Antônio

Ana Paula confirma que o contrato já estava fechado há algum tempo, e destaca a coragem de Yoná ao encarar o desafio. Para a nora, a postura da peoa reflete autenticidade.

Não demos dica nenhuma pra ela. Ela foi com a cara e a coragem. Ana Paula

