Como 'Gen V' lidou com a morte do ator Chance Perdomo na nova temporada?

A segunda temporada de "Gen V", spin-off de "The Boys", estreia hoje (17). A produção acompanha os alunos da Godolkin em um Estados Unidos polarizado entre apoiadores da Luz-Estrela e do Capitão Pátria.

O lançamento havia sido adiado após a morte do ator Chance Perdomo, que interpretava um dos protagonistas, e exigiu mudanças na trama dos super-heróis.

O que aconteceu

Chance Perdomo morreu em 29 de março de 2024, aos 27 anos, em um acidente de moto. Ele ficou famoso pelo seu papel de Ambrose em "O Mundo Sombrio de Sabrina". Seu último trabalho foi em "Gen V", em que interpretava Andre, um Super com poderes de manipulação magnética.

Segundo o Dedline, o elenco iria se reunir para o início da produção da nova temporada um dia depois do acidente. A primeira leitura do roteiro aconteceria em 30 de março, com gravações programadas para iniciar em 8 de abril do ano passado.

A equipe decidiu não reescalar o papel de Chance e, sim, mudar o roteiro da temporada. Em comunicado, a série afirmou que honraria o ator e seu legado. "Me lembro de estar na sala dos roteiristas falando sobre a importância de homenageá-lo. [...] Ele está presente durante toda a temporada", disse o showrunner na San Diego Comic-Con.

O que mudou no enredo?

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

Andre Anderson também faleceu na trama ao tentar fugir do centro de reabilitação Elmira. Jordan e Emma, que também estavam no local, fazem um acordo com a Vought e retornam à Universidade de Godolkin, levando ao campus a notícia da morte dele. Já Marie, que havia fugido de Elmira antes do ocorrido e deixado os amigos para trás, não sabe sobre o falecimento.

Jordan, Marie e Emma que sobreviveram ao centro de reabilitação Elmira Imagem: Divulgação

Jordan conta a Marie que o amigo morreu e a culpa por encorajá-lo a seguir seus passos de tentar escapar. Andre acreditou que havia uma maneira de fugir após Marie conseguir sair do centro. Ele, que tinha poderes magnéticos, encontrou uma tubulação de metal, mas esperou para tentar a fuga quando tivesse a chance de levar Emma e Jordan. Porém, quando tentaram, a tubulação havia sido fechada por tijolos e eles foram pegos. No momento, Andre tentou mover uma enorme porta de aço, contudo, seus poderes não foram suficientes. Mesmo assim, ele continuou tentando, o que o levou a um AVC fatal.

O pai de Andre descobre sobre a morte do filho por meio de contatos que mantém na Vought. Anderson, conhecido como Polaridade, quer vingar o filho e, por isso, entra para o corpo docente da Godolkin como vice-reitor de Marketing para descobrir mais sobre essa morte misteriosa.

Anderson, pai de Andre, personagem interpretado por Chance Perdomo Imagem: Divulgação

O novo reitor da Universidade revela que Andre tinha problemas de saúde, o que foi determinante para a fatalidade. Ele herdou as condições do pai: microfissuras abriam em seu cérebro quando usava seus poderes, o que levava a tremores, enxaquecas e, se fosse levado ao limite, como ele fez, poderia causar a morte.

O trailer dos próximos episódios mostra confronto de entre Anderson e o reitor sobre a morte do filho. O que será que ele descobriu?

"Gen V" é lançado às quartas-feiras no Prime Video. Os três primeiros episódios já estão disponíveis.