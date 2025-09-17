Topo

Entretenimento

Cinemas apostam em telas enormes, som estrondoso e poltronas reclináveis para atrair fãs

17/09/2025 12h03

Por Harshita Mary Varghese e Dawn Chmielewski

(Reuters) - Com uma reforma de US$5 milhões, a Phoenix Theatres transformou um cinema de 10 salas no Great Northern Mall, em Cleveland, nos Estados Unidos, em um refúgio cinematográfico onde telas de parede a parede, som estrondoso e poltronas reclináveis luxuosas atraem os amantes do cinema de volta às telas grandes.

O investimento pareceu valer a pena neste verão (no Hemisfério Norte), pois os espectadores esgotaram as sessões de cinema de luxo de sucessos de bilheteria como "Superman" e "Jurassic World: Renascimento".

As redes de cinemas na América do Norte, incluindo a AMC Entertainment, Regal Cinemas e Cinemark, investiram mais de US$1,5 bilhão no ano passado para atualizar as salas, acrescentando telas maiores, melhorando os sistemas de som e oferecendo outras comodidades, de acordo com a organização comercial Cinema United.

A AMC disse aos investidores no mês passado que suas salas modernizadas atraem cerca de três vezes a ocupação de um cinema comum.

"Em termos de assentos, qualidade de imagem e qualidade de som, deve ser melhor do que o que se pode obter em casa", disse Cory Jacobson, presidente e proprietário da Phoenix Theatres.

As salas com formatos visuais e de vídeo aprimorados, como IMAX, Dolby Cinema e ScreenX, representam um recorde de 14,9% de todos os ingressos vendidos nos EUA e no Canadá este ano, acima dos 9,8% em 2019, de acordo com dados da empresa de pesquisa Comscore compilados exclusivamente para a Reuters.

A Cinemark, sediada no Texas, investiu US$225 milhões este ano para manter e aprimorar seus cinemas globais, de acordo com o Cinema United's Cinema Investment Report.

Os proprietários de cinemas cobram um prêmio médio de US$5 por ingresso para essas experiências mais luxuosas, de acordo com a EntTelligence, ajudando a compensar a queda de 23% nas vendas de ingressos desde 2019.

"A bilheteria pode voltar ao que era antes da pandemia, mas isso será realmente impulsionado pelos preços mais altos e (grandes formatos premium), em comparação com o retorno real do público", disse Eric Wold, analista da Texas Capital Securities, usando o termo do setor para salas de cinema atualizadas.

Embora as salas modernizadas lotem mais rapidamente e alcancem preços mais altos, a receita de bilheteria continua bem abaixo dos níveis pré-pandêmicos, o que sugere que a recuperação está em andamento. Os proprietários de cinemas continuam a fazer investimentos enquanto apostam no futuro.

"O reinvestimento que estamos fazendo é prova do fato de que acreditamos que ver um filme na tela grande é único e não pode ser igualado em lugar algum", disse Michael O'Leary, presidente da Cinema United.

(Reportagem de Harshita Mary Varghese, em Bengaluru)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Entretenimento

Cinemas apostam em telas enormes, som estrondoso e poltronas reclináveis para atrair fãs

Apesar da concorrência, 'O Agente Secreto' foi opção certeira para o Oscar

'Anaconda': Selton Mello aparece no 1º trailer como encantador de cobras

Bárbara: 'Nizam vira feministo em A Fazenda para corrigir erros do BBB'

'Bem bonitinha': Ernesto mostra seu lado mais podre em 'Êta Mundo Melhor!'

Amazônia Live começa nesta quarta-feira: veja como assistir

Ex de Marcelo Courrege é pedida em casamento por novo namorado

Alguns peões já declararam inimizades na nova edição de 'A Fazenda'

Influencer lança livro sobre ser corno sem tabu: 'Não precisa ter vergonha'

Sônia Braga homenageia Robert Redford, com quem viveu romance nos anos 1980

'Hollywood Reporter' aposta em 5 indicações ao Oscar para 'O Agente Secreto'