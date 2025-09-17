Cinemas apostam em telas enormes, som estrondoso e poltronas reclináveis para atrair fãs

Por Harshita Mary Varghese e Dawn Chmielewski

(Reuters) - Com uma reforma de US$5 milhões, a Phoenix Theatres transformou um cinema de 10 salas no Great Northern Mall, em Cleveland, nos Estados Unidos, em um refúgio cinematográfico onde telas de parede a parede, som estrondoso e poltronas reclináveis luxuosas atraem os amantes do cinema de volta às telas grandes.

O investimento pareceu valer a pena neste verão (no Hemisfério Norte), pois os espectadores esgotaram as sessões de cinema de luxo de sucessos de bilheteria como "Superman" e "Jurassic World: Renascimento".

As redes de cinemas na América do Norte, incluindo a AMC Entertainment, Regal Cinemas e Cinemark, investiram mais de US$1,5 bilhão no ano passado para atualizar as salas, acrescentando telas maiores, melhorando os sistemas de som e oferecendo outras comodidades, de acordo com a organização comercial Cinema United.

A AMC disse aos investidores no mês passado que suas salas modernizadas atraem cerca de três vezes a ocupação de um cinema comum.

"Em termos de assentos, qualidade de imagem e qualidade de som, deve ser melhor do que o que se pode obter em casa", disse Cory Jacobson, presidente e proprietário da Phoenix Theatres.

As salas com formatos visuais e de vídeo aprimorados, como IMAX, Dolby Cinema e ScreenX, representam um recorde de 14,9% de todos os ingressos vendidos nos EUA e no Canadá este ano, acima dos 9,8% em 2019, de acordo com dados da empresa de pesquisa Comscore compilados exclusivamente para a Reuters.

A Cinemark, sediada no Texas, investiu US$225 milhões este ano para manter e aprimorar seus cinemas globais, de acordo com o Cinema United's Cinema Investment Report.

Os proprietários de cinemas cobram um prêmio médio de US$5 por ingresso para essas experiências mais luxuosas, de acordo com a EntTelligence, ajudando a compensar a queda de 23% nas vendas de ingressos desde 2019.

"A bilheteria pode voltar ao que era antes da pandemia, mas isso será realmente impulsionado pelos preços mais altos e (grandes formatos premium), em comparação com o retorno real do público", disse Eric Wold, analista da Texas Capital Securities, usando o termo do setor para salas de cinema atualizadas.

Embora as salas modernizadas lotem mais rapidamente e alcancem preços mais altos, a receita de bilheteria continua bem abaixo dos níveis pré-pandêmicos, o que sugere que a recuperação está em andamento. Os proprietários de cinemas continuam a fazer investimentos enquanto apostam no futuro.

"O reinvestimento que estamos fazendo é prova do fato de que acreditamos que ver um filme na tela grande é único e não pode ser igualado em lugar algum", disse Michael O'Leary, presidente da Cinema United.

(Reportagem de Harshita Mary Varghese, em Bengaluru)