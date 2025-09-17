Topo

Cavalo morde a cabeça de Dudu Camargo em 'A Fazenda'

17/09/2025 17h31

Dudu Camargo teve a cabeça mordida por um cavalo na Baia de A Fazenda 17. Sentado no chão, ele estava junto de Tamires Assis, que fazia carinho no cavalo, quando gritou após a boca do animal chegar à sua cabeça. "Ele me mordeu. Não é cavalo da paz, não. Não foi nem o cabelo, foi a cabeça. Senti o peso da mordida. Ele é treinado para isso", disse.

A nova temporada do reality show trouxe uma novidade: a presença de dois participantes infiltrados, chamados de "impostores". A apresentadora Adriane Galisteu revelou que Matheus Martins e Carol Lekker foram os escolhidos para cumprir essa missão e realizar atividades especiais indicadas pela produção no reality. Na próxima terça-feira, 23, os peões terão de votar para tentar identificar quem são os infiltrados dentro da sede.

A Fazenda 17 é exibida de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na Record.

