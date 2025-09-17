Cardi B anuncia gravidez do primeiro filho com Stefon Diggs, astro da NFL

Topo

Cardi B anunciou nesta quarta-feira, 17, que está grávida do quarto filho, o primeiro com o namorado, o jogador de futebol americano Stefon Diggs, do New England Patriots. A novidade foi compartilhada durante entrevista ao programa norte-americano CBS Mornings.

"Vou ter um filho com meu namorado, Stefon Diggs", disse Cardi B, acrescentando que se encontra em um momento de plenitude. "Estou animada, feliz. Sinto que estou em um bom momento. Estou muito forte, muito poderosa por estar fazendo todo esse trabalho enquanto gero um bebê", declarou.

Ela ainda destacou a relação com o atleta, ressaltando o apoio mútuo. "Eu e meu homem nos apoiamos muito. Estamos na mesma fase em nossas carreiras. Acho que somos realmente ótimos no que fazemos. E pensamos da mesma forma: nunca ficamos confortáveis, só seguimos em frente. Isso é quem nós somos", afirmou.

A rapper informou que o bebê nascerá antes do início de sua turnê Little Miss Drama, programada para fevereiro. Ela também explicou que não havia revelado a gravidez antes porque queria "fechar alguns negócios primeiro" e confessou, em tom de brincadeira, ainda não ter contado aos pais. "Tenho medo deles", disse.

Cardi B já é mãe de três filhos do casamento com o rapper Offset: Kulture Kiari Cephus, de 7 anos, Wave, de 3, e Blossom, de 1 ano. O casal começou oficialmente o processo de divórcio em agosto de 2024, após idas e vindas. Ela aproveitou para interagir com os fãs sobre a nova fase: "Agora vocês podem comprar meu álbum para que eu possa comprar fraldas e todo esse tipo de coisa. Eu avisei. Apoiem meu álbum, porque agora sou mãe de quatro filhos", brincou.

