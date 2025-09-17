Topo

Neném, dupla de Pepê, passa por 3 procedimentos estéticos: 'Grande sonho'

Neném, dupla de Pepê, passa por três procedimentos estéticos Imagem: Reprodução/Instagram/@pepenenemoficial
17/09/2025 08h02

Neném, da dupla de Pepê, passou por três procedimentos estéticos: mamoplastia, abdominoplastia e lipoescultura.

Artista ficou cerca de 8 horas no centro cirúrgico. "Hoje é o dia do meu grande sonho. O dia que irei elevar minha autoestima", escreveu no Instagram.

Influenciadora Thais Baptista, esposa de Neném, deixou mensagem de apoio. "Suas conquistas são as minhas. Estou contigo hoje e sempre. Sua felicidade é uma motivação para mim", publicou a blogueira.

