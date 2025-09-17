'Bem bonitinha': Ernesto mostra seu lado mais podre em 'Êta Mundo Melhor!'

Topo

Anabela e Ernesto em Êta Mundo Melhor - Reprodução/Globo
Anabela e Ernesto em Êta Mundo Melhor Imagem: Reprodução/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

17/09/2025 11h54

Estela visita Ernesto na delegacia no capítulo desta quarta-feira (17) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo). Veja o que vai acontecer durante esse encontro.

O que vai acontecer

Estela (Larissa Manoela) decide acertar as contas com o passado e visita Ernesto (Eriberto Leão) na prisão. A enfermeira chega ao presídio com a intenção de expor sua indignação e deixar claro que não tem mais medo dele.

Ernesto, no entanto, não demonstra arrependimento. Em vez de ouvir, ele provoca. Com um sorriso debochado, chega a pedir um beijo, o que faz Estela reagir de imediato.

Eu tenho nojo de você, Ernesto! Você é um monstro, só merece meu desprezo!

Pronta para ir embora, a enfermeira é novamente interrompida. Ernesto quer saber se ela está comprometida e, mais uma vez, tenta desestabilizá-la. Segura de seus sentimentos, Estela revela que vive um relacionamento sólido com Celso (Rainer Cadete).

Eu tenho, sim, alguém que me ama de verdade. Estou comprometida com Celso. Ele, sim, é um bom homem, generoso, respeitador, honesto, completamente diferente de você!

A resposta de Estela não intimida Ernesto, que ri, ironiza e, em seguida, comenta que percebeu que Estela mora com uma menina. Ela explica que se trata de sua irmã Anabela (Isabelly Carvalho) e o bandido, porém, não perde a oportunidade de insinuar algo maldoso. "Ela é bem bonitinha. Anabela. Belo nome", provoca, despertando a fúria da enfermeira. "A minha felicidade é que você vai apodrecer na cadeia e nunca mais vai poder nos incomodar", rebate.

Com frieza, Ernesto avisa que não pretende permanecer atrás das grades por muito tempo. "No seu lugar, eu não contava com isso. Ainda tenho uma carta na manga para sair daqui. Será a primeira a quem vou procurar", dispara, deixando Estela em alerta.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

