Atriz de 'Friends' coloca à venda apartamento herdado de colega do elenco

Apartamento à venda de June Gable Imagem: Reprodução
17/09/2025 18h06

June Gable, 80, que conquistou fãs como a inesquecível Estelle Leonard, a agente espalhafatosa de Joey Tribbiani na sitcom "Friends", colocou à venda de seu apartamento em Manhattan. O imóvel está avaliado em US$ 1 milhão, segundo informações do site especializado Gimme Shelter.

O que aconteceu

Esse apartamento tem um peso especial na vida de Gable. Ela herdou o espaço de Alice Drummond, atriz indicada ao Tony e lembrada por sua breve, mas marcante participação em Friends como Althea, a avó de Ross e Monica.

June Gable como Estelle, em Friends - Reprodução/Internet - Reprodução/Internet
June Gable como Estelle, em Friends
Imagem: Reprodução/Internet

Fora das telas, Drummond e Gable mantinham uma amizade próxima. Essa relação foi tão significativa que Drummond a escolheu como executora de seu testamento — um gesto que acabou fazendo de Gable a proprietária do apartamento após a morte da amiga, em 2016.

Localizado na Rua 50 Leste, número 351, o apartamento ocupa 88 metros quadrados de um edifício histórico de cinco andares, do início do século XX. O imóvel tem dois quartos e dois banheiros, além de uma sala de estar integrada à área de jantar, com lareira decorativa e paredes de tijolos aparentes.

O destaque, porém, está nas portas de vidro que levam a um jardim privativo de 46 metros quadrados — espaço raro e valorizado em Manhattan, ideal para refeições ao ar livre e encontros intimistas. O quarto principal também exibe tijolos expostos, lareira e closet espaçoso, enquanto o quarto dos fundos é iluminado por três grandes janelas voltadas para o verde.

