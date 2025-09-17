Asteroide colossal se aproxima da Terra e ativa programa de defesa espacial

Um asteroide de até 290 metros de diâmetro, equivalente ao tamanho do Maracanã, vai passar próximo da Terra amanhã. O objeto, chamado 2025 FA22, foi detectado pela ESA (Agência Espacial Europeia).

O que aconteceu

A passagem será segura. Segundo a ESA, o asteroide ficará a pouco mais que o dobro da distância da Lua, sem qualquer risco de colisão.

Asteroid 2025 FA22 will safely pass Earth on 18 September 2025 at 07:41 UTC (09:41 CEST). It is between 130 and 290 m across and at its closest point to our planet, it will be just over twice as far away as the Moon.https://t.co/LhHvELfOJ6 pic.twitter.com/e5kpO7rBmj -- ESA Operations (@esaoperations) September 16, 2025

O 2025 FA22 foi descoberto em março de 2025 pelo telescópio Pan-STARRS 2, no Havaí. Observações iniciais indicaram uma pequena chance de impacto com a Terra em 2089, o que o colocou temporariamente no topo da lista de risco da ESA.

Novas medições descartaram qualquer perigo. O asteroide foi removido da lista de risco em maio, após astrônomos refinarem sua trajetória e confirmarem que não há risco de colisão.

Protocolo de defesa planetária

A aproximação é também uma oportunidade científica. A IAWN (Rede Internacional de Alerta de Asteroides) escolheu o 2025 FA22 para uma campanha de observação global, que vai até o fim de outubro.

O objetivo é analisar a capacidade de defesa planetária da comunidade internacional. O protocolo que será testado serve para medir a órbita e características físicas de asteroides grandes que passam relativamente perto da Terra.

O Centro de Coordenação de Objetos Próximos à Terra da ESA participa ativamente. Entre os estudos, estão a astrometria, que mede posição, movimento e brilho, e a polarimetria, que analisa a luz refletida para entender textura, composição e albedo da superfície.

Especialistas lembram que essas medições são importantes. De acordo com cientistas da ESA, caso um asteroide em rota de colisão seja descoberto no futuro, conhecer essas propriedades ajudará a definir estratégias de desvio.