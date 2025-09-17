Topo

Entretenimento

'Anaconda': Selton Mello aparece no 1º trailer como encantador de cobras

Trailer de "Anaconda" - Divulagão
Trailer de "Anaconda" Imagem: Divulagão
do UOL

De Splash, em São Paulo

17/09/2025 11h58Atualizada em 17/09/2025 11h58

O primeiro trailer do filme "Anaconda" com o ator Selton Mello foi divulgado hoje. A produção é estrelada pelo brasileiro, Jack Black e Paul Rudd.

No vídeo, os personagens de Black e Rudd são amigos cineastas, que querem gravar um filme sobre "Anaconda", filme que viam na infância. Os atores Steve Zahn e Thandiwe Newton também entram na produção.

Selton interpreta um encantador de cobras, que vai ajudar na gravação do filme. Mas tudo dá errado quando o animal é morto. A partir daí, eles vão em busca de outra cobra, mas se deparam com uma Anaconda.

Veja:

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Como 'Gen V' lidou com a morte do ator Chance Perdomo na nova temporada?

Ex-apresentador é preso pela quarta vez após discussão com filha nos EUA

Por que Anitta deixou os EUA e voltou a morar no Brasil? Cantora explica

A Fazenda: Filho e nora de Yoná defendem dupla com Dudu Camargo

Cinemas apostam em telas enormes, som estrondoso e poltronas reclináveis para atrair fãs

Apesar da concorrência, 'O Agente Secreto' foi opção certeira para o Oscar

'Anaconda': Selton Mello aparece no 1º trailer como encantador de cobras

Bárbara: 'Nizam vira feministo em A Fazenda para corrigir erros do BBB'

'Bem bonitinha': Ernesto mostra seu lado mais podre em 'Êta Mundo Melhor!'

Amazônia Live começa nesta quarta-feira: veja como assistir

Ex de Marcelo Courrege é pedida em casamento por novo namorado