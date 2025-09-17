'Anaconda': Selton Mello aparece no 1º trailer como encantador de cobras

O primeiro trailer do filme "Anaconda" com o ator Selton Mello foi divulgado hoje. A produção é estrelada pelo brasileiro, Jack Black e Paul Rudd.

No vídeo, os personagens de Black e Rudd são amigos cineastas, que querem gravar um filme sobre "Anaconda", filme que viam na infância. Os atores Steve Zahn e Thandiwe Newton também entram na produção.

Selton interpreta um encantador de cobras, que vai ajudar na gravação do filme. Mas tudo dá errado quando o animal é morto. A partir daí, eles vão em busca de outra cobra, mas se deparam com uma Anaconda.

Veja: