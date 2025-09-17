Amazônia Live começa nesta quarta-feira: veja como assistir

O festival Amazônia Live - Hoje e Sempre começa nesta quarta-feira, 17, em um palco flutuante no rio Guamá, em Belém do Pará. Nomes como Mariah Carey, Joelma e Gaby Amarantos estarão na atração que também contará com uma apresentação no sábado, 20.

O evento é uma iniciativa da Rock World, produtora de festivais como o The Town e o Rock in Rio, com o intuito de trazer à tona a conversa sobre crises climáticas e que é alinhada com a 30ª Conferência das Partes para o Clima (COP30), que ocorrerá no Pará em novembro.

Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara abrirão o show desta quarta para a diva pop Mariah Carey, que cantará no palco flutuante em formato de vitória-régia.

O show será apresentado por Guilherme Guedes e Laura Vicente, além dos comentários de Kenya Sade e Milton Cunha sobre as questões ambientais da Amazônia.

Apesar dos ingressos esgotados, é possível assistir a atração no Multishow e na Globoplay, a partir das 18h15. Uma retrospectiva dos melhores momentos também passará na TV Globo após o reality Estrela da Casa.

No sábado, dia 20, Ivete Sangalo será a atração principal do dia, que também conta com a apresentação musical de Viviane Batidão, Lambateria Baileshow com Lia Sophia e a Orquestra Jovem Vale Música. O evento será gratuito, no Estádio do Mangueirão, também em Belém.

A exibição das atrações do sábado ainda não foi confirmada.

Apresentações Rio Guamá

- Data: quarta-feira, 17 de setembro;

- Horário: a partir das 18h15;

- Local: palco flutuante no Rio Guamá;

- Artistas: Mariah Carey, Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara;

- Exibição ao vivo: Multishow e Globoplay.

Apresentações no Mangueirão

- Data: sábado, 20 de setembro;

- Abertura dos portões: 16h30;

- Início dos shows: 18h30;

- Último acesso ao recinto: 22h45;

- Classificação etária: 18 anos (menores de 18 anos devem ir acompanhados de um pai ou responsável legal com termo autenticado em cartório e menores de 12 anos somente acompanhados de um dos pais);

- Artistas: Ivete Sangalo, Viviane Batidão, Lambateria Baileshow convida Lia Sophia e a Orquestra Jovem Vale Música.