Alvo era outro; entenda por que Odete morreu por engano na 1ª 'Vale Tudo'

Na primeira versão de "Vale Tudo", o assassinato de Odete Roitman, vivida por Beatriz Segall, ocorreu na véspera do Natal de 1988, provocando verdadeiro frisson no Brasil inteiro. A morte da vilã, porém, aconteceu por engano - não era ela o alvo dos disparos. Entenda o porquê.

O que aconteceu

Leila, personagem de Cassia Kis, foi quem matou Odete Roitman - e por engano. Ela jurava que o marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria), estava tendo um caso com Maria de Fátima (Glória Pires), esta sim seu verdadeiro alvo.

Na cena icônica, Leila entra no apartamento e, descontrolada, procura a amante do marido. Marco Aurélio questiona o que a esposa está fazendo ali e explica que a pessoa com quem está - sem dizer o nome - está passando mal. Minutos antes de Leila chegar, Odete tem um mal-estar enquanto discute com o funcionário sobre o rombo nas contas da TCA.

Acreditando que a companhia de Marco Aurélio é Fátima, Leila vê uma silhueta se aproximando em uma porta de vidro e dispara três tiros. Marco Aurélio entra em desespero, abre a porta e vê que Odete morreu imediatamente após ser atingida pelos disparos. Apesar de estar em choque, Leila segue os comandos do marido e os dois conseguem se safar da cena do crime.

O mistério da identidade do assassino da vilã, embora tenha durado apenas 11 capítulos, povoou as conversas pelo país. Houve até um concurso, patrocinado por uma indústria alimentícia, para premiar quem acertasse o nome do culpado.

Todos os espectadores queriam saber a resposta no último capítulo da trama, deixando ruas, cinemas e teatros vazios na hora da exibição da novela, segundo reportagens da época. Bares e restaurantes com aparelhos de TV ou telões atraíram público para celebrar a exibição do capítulo.

Escolha da assassina

Escolha da atriz não foi apenas uma decisão de roteiro, mas também de bastidores. Na novela, Leila, interpretada por Cássia Kis, não era vista como vilã clássica. A personagem representava a classe média, insatisfeita com a própria vida.

Mesmo assim, desde o início mostrava sinais de ambição e falta de escrúpulos - algo diferente da Leila (Carolina Dieckmann) do remake. Esses traços abriram caminho para que ela se tornasse a responsável pelo crime.

Gilberto Braga teria escolhido Cássia Kis por razões inusitadas. Segundo a biografia "Gilberto Braga: O Balzac da Globo", de Artur Xexéo e Maurício Stycer, Dennis Carvalho, diretor da trama, perguntou ao autor quem havia matado Odete.

A resposta foi com outra pergunta. "Quem é a mulher que tem a cara de mais louca do elenco?", disparou Gilberto Braga. Dennis Carvalho não hesitou: "Cassia Kis". E o novelista confirmou: "Acertou".

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.