A Fazenda: Rayane chora em acerto com Dudu: 'Não te dou liberdade'

A Fazenda 17: Rayane chora em conversa com Dudu - Reprodução/RecordPlus
Colaboração para Splash, em São Paulo

17/09/2025 01h14

Dudu Camargo e Rayane conversaram na madrugada de hoje em A Fazenda 2025 (Record) sobre o atrito entre os dois.

O que aconteceu

O apresentador apontou para a empresária que não queria ser inimigo dela. Os dois discutiram após Dudu comentar que ela estava muito próxima dos homens da casa e sugerir uma história com Will. "O que eu quero deixar claro é que não uma rixa."

Rayane chorou e o rebateu. "Eu não te dou essa liberdade, esse lugar, porque você viu o que eu passei e eu te contei. A gente ouviu as histórias de cada um aqui. Eu não estou aqui à toa."

Estou aqui pra defender minha verdade. Não faz isso comigo, de botar meu caráter em jogo. Todo mundo fez isso comigo. Você me botou como ruim de novo! Rayane

Dudu se defendeu. "Não. Uma fala não define."

Rayane continuou. "Você falou que aqui é uma coisa e lá fora é outra. Eu vou trair meu namorado aqui dentro e lá fora eu vou continuar meu relacionamento?"

O apresentador a retrucou. "É que outras pessoas consideram que aqui dentro é uma coisa e lá fora é outra."

A empresária reforçou não ter gostado da fala. "Outras pessoas. Comigo não! Eu tinha um pouquinho de consideração por você. Eu realmente fiquei mal, porque não é uma fala errada. Aqui soa como nada, mas lá fora soa como muito, porque eu estou convivendo com isso todos os dias."

