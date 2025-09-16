Topo

Wagner Moura reage à escolha de 'O Agente Secreto' para representar Brasil

Wagner Moura em Cannes - Earl Gibson III/Getty Images
Wagner Moura em Cannes Imagem: Earl Gibson III/Getty Images

16/09/2025 15h14

Wagner Moura falou sobre "O Agente Secreto", filme que marca seu retorno aos cinemas brasileiros, ter sido escolhido para representar o Brasil no Oscar.

Estamos todos muito felizes e gratos com a decisão da Academia, sobretudo considerando a extraordinária safra de filmes brasileiros que concorreram esse ano - todos excelentes! Agora nós vamos trabalhar para honrar essa confiança, fazendo o melhor que pudermos para representar bem nosso país, nosso cinema, nossa cultura mundo afora Wagner Moura em comunicado oficial

No início do mês, a revista americana Variety afirmou que o filme pode superar "Ainda Estou Aqui" no Oscar. O longa de Walter Salles foi indicado a três categorias na premiação: Melhor Atriz (Fernanda Torres), Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. A produção levou a estatueta na última categoria.

Clayton Davis, editor do veículo, publicou uma matéria sobre o Festival de Telluride, onde o filme foi exibido, na qual disse que o longa pode se destacar nas categorias de atuação, direção, roteiro original e melhor filme.

"O Agente Secreto" venceu o prêmio de Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Diretor no Festival de Cannes. O filme se passa no Recife durante a ditadura militar e segue a trajetória de Marcelo, especialista em tecnologia que busca se reconectar com o filho. Quando chega à cidade, ele percebe que o local não irá lhe proporcionar a paz que procurava.

O filme chega aos cinemas brasileiros em 6 de novembro.

