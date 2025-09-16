Viih Tube pede que pai construa própria história: 'Amado, vilão ou planta?'

Viih Tube, 25, aconselhou o pai, Fabiano Moraes, a não ficar na sombra dela durante a participação em A Fazenda 17 (Globo).

O que aconteceu

Influenciadora revelou conversa com o pai dias antes do confinamento. "Ele foi lá na minha casa antes de entrar, conversou comigo. Os conselhos que eu tenho, já dei para ele, principalmente sobre saúde mental. Tem que preservar a saúde mental lá dentro, porque eu sei como é o confinamento", disse a famosa, hoje, no Instagram.

Sei que foi como pai da Viih Tube, mas ele é uma pessoa que sempre quis muito e sempre trabalhou com o meio artístico, desde muito pequeno, ele gosta disso. Que ele construa a história dele lá, que as pessoas conheçam ele e não vincule só ao pai da Viih Tube. Por isso, não vou ficar me metendo muito.

Ela contou que está curiosa para ver como o pai vai se comportar durante o reality. "Não tem como fugir, ou você vai ser amado, ou vai ser vilão, ou vai ser planta e a gente não sabe qual lado nosso vai prevalecer no momento, porque todos nós somos meio planta às vezes, somos legais às vezes e somos vilões às vezes. Então, não dá pra saber como vai ser".