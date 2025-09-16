Usurpadora, primo de Fiuk: veja curiosidades dos peões de A Fazenda 17

Os 24 participantes de A Fazenda 17 foram revelados, na noite de ontem, pela Record. Os novos peões têm histórias curiosas como vínculo com ex-campeões de reality show, parentesco com artistas famosos e trabalhos marcantes na história da TV.

Veja curiosidades dos peões de A Fazenda 17:

Gabriela Spanic, 51, é a participante mais surpreendente da 17ª temporada. A atriz é famosa por interpretar as gêmeas Paola e Paulínia na trama "A Usurpadora". O curioso é que ela tem uma irmã gêmea, Daniela Spanic, na vida real e contou com sua ajuda para gravar a novela mexicana.

"A Usurpadora" teve Gabriela Spanic como estrela Imagem: Reprodução

Guilherme Boury, 41, é famoso por trabalhos em novelas como Fina Estampa (Globo), A Terra Prometida (Record) e Poliana Moça (SBT). O que poucos sabem é que o artista é sobrinho de Fábio Jr e primo dos artistas Fiuk e Cleo Pires.

Guilherme Boury e Fiuk tiram foto para mostrar semelhança Imagem: Divulgação

Gabily, 29, tem carreira de carreira e perfil na rede social de conteúdo adulto Onlyfans. A artista também teve um breve romance com o jogador Neymar, em 2019, e o rapper MC Poze do Rodo, em 2023 e 2024.

Gabily ficou amiga de Biancardi após affair com Neymar Imagem: Reprodução

Tàmires Assis ganhou projeção nacional como Cunhã Poranga do Boi Garanhão após a participação de Isabelle Nogueira no BBB 24. Aliás, ela também teve um breve romance com Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 24, e o caso terminou com envolvimento da polícia e pedido de medida protetiva.

Davi viveu relacionamento com Tamires Assis após o BBB 24 Imagem: Reprodução/Instagram

Wallas Arrais preenche a cota de cantor por atuar como artista de forró em A Fazenda 17. Também preenche a lacuna de ex-namorado de celebridade: ele teve um romance com a influenciadora e ex-peoa Mileide Mihaile, em 2019.

Wallas Arrais e Mileide Mihaile viveram romance em 2019 Imagem: Reprodução/Instagram/mileidemihaile

Além da participação polêmica em De Férias com Ex, a influenciadora digital Saory Cardoso ganhou fama pelo romance com o ator Marcelo Novaes. Aliás, o artista terminou o relacionamento com a peoa por reprovar um procedimento no bumbum.

Saory Cardoso e Marcello Novaes viveram romance Imagem: Reprodução/Instagram

Aliás, Nizam, que também é ex-participante do Big Brother Brasil 24, está na lista de ex de famosas. Ele vive um relacionamento intenso e rápido com atriz Letícia Spiller no ano passado.

Ex-BBB Nizam e Letícia Spiller trocaram contatos em um camarote na Sapucaí Imagem: Reprodução/Instagram

Fabiano Moraes é publicitário, mas ganhou fama no Brasil como pai de Viih Tube. Ele e a filha famosa, ex-BBB 21, tiveram atritos públicos nos últimos anos. Ela, inclusive, se manifestou dizendo que "não vai se meter" no que o pai fizer no reality show da Record.