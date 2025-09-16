Triste: veja o que acontece com Samir e Jasmin em 'Êta Mundo Melhor!'
A partir do capítulo desta terça-feira (16) de "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Samir e Jasmin correrão perigo e enfrentarão momentos de muita tensão.
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
No capítulo de hoje, Candinho e Zulma decidem ir atrás de Samir e Jasmin. Desesperadas, as crianças pedem que Aladin se esconda no carro de Candinho para salvar Samir e Jasmin.
Aderbal e Marilda anunciam a Samir e Jasmin que os venderão para um homem. Jasmin, por sua vez, consegue fugir e avisa a Asdrúbal, Picolé e Zé dos Porcos que Samir está em perigo.
Na quarta (17), Sabiá acompanha Candinho, Zulma e Aladin na busca pelas crianças. Enquanto isso, Samir teme as atitudes de Marilda e Aderbal, e clama pelo pai biológico.
Porém, a situação piora quando Marilda e Aderbal trancam Asdrúbal, Picolé, Zé dos Porcos e Jasmin com Samir no galpão. Pouco tempo depois, Candinho encontra o galpão e afirma a Samir e aos amigos que os libertará. Mas infelizmente o chefe de Marilda e Aderbal vai ao encontro de Samir e Jasmin. E, assim, Candinho, Zulma e Aladin temem não conseguir salvar os amigos.
Na sexta, ao ouvirem o carro de Marilda e Aderbal se aproximando, Candinho tenta abrir a porta do galpão. Finalmente o mocinho consegue salvar os amigos.
Sabiá denuncia Marilda, Aderbal e seu chefe por rapto de crianças, e os três são presos. Isso está previsto para acontecer no sábado (20).
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.