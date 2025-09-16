Topo

Dudu Camargo x Rayane: primeira treta de A Fazenda 17 envolve Belo

A Fazenda 17: Dudu Camargo e Rayane protagonizam primeira treta - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 17: Dudu Camargo e Rayane protagonizam primeira treta Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

16/09/2025 21h36

Em seu segunda dia, A Fazenda 2025 (Record) trouxe a primeira treta da temporada entre Dudu Camargo e Rayane.

O que aconteceu

No quarto da sede, o jornalista comentou que a empresária, que namora Belo, se aproximou de alguns peões. "Ela já se deu bem com alguns rapazes que ela considera na amizade, aquele que deita ali".

Dudu apontou ainda que Rayane teria ficado com ciúmes de Gabily ter se deitado perto de Will. Repreendido por peoas que apontaram que Rayane namorava, Dudu insistiu. "Aqui dentro é outra história."

Rayane repreendeu o apresentador. "Dudu não começa, vou te cancelar. Vamos respeitar a história das pessoas que estão lá fora e a minha história aqui também. Não vamos supor coisas que a gente não viu".

Logo depois, Rayane chorou devido a fofoca e a conversa se espalhou pela casa.

Maria sugeriu que Dudu pedisse desculpas para ela. "Sandália da humildade. Pede desculpas, conversa com ela, entenda o seu erro. Acho que você entendeu."

Em conversa com Guilherme Boury, Dudu comentou a situação. "É bom que agitou o jogo. Televisivamente e midiaticamente, agora o programa começou... Agora começou esse reality mesmo."

Entretenimento

