Nizam e Dudu Camargo tretam ao vivo: 'Você gritou com uma mulher'

A Fazenda 17: Nizam e Dudu Camargo batem boca ao vivo - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 17: Nizam e Dudu Camargo batem boca ao vivo Imagem: Reprodução/RecordPlus
16/09/2025 23h44

Dudu Camargo e Nizam bateram boca durante a dinâmica de seletiva da primeira Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

Dudu escolheu queimar o chapéu de Nizam. "Ele não gostou que eu interrompi a Michelle no ao vivo. Então, Nizam, vem pra cá!"

Nizam o rebateu. "Você gritou com uma mulher e interrompeu ela no ao vivo. Assume o que você fez."

Dudu continuou. "Se você tivesse um comportamento que o público gostasse, você teria ganhado o outro [BBB]! Aliás, acho que você é mais fã daquele do que esse!"

Nizam continuou. "Cala a boca, você não sabe nada da minha vida."

Outras tretas na dinâmica

Nizam também discutiu com Yoná ao queimar o chapéu da peoa. "Por conta de algumas fala dela na casa. Parece que quer colocar fogo onde não existe."

Yoná o rebateu. "Tô aqui pra isso. E você, que participou de tanto reality, veio aqui fazer o quê? Tu tá é na Fazenda, te liga! Criança intocável! Teu conteúdo aqui é o quê?"

Ela também criticou Wallas ao queimar o chapéu do cantor. "Wallas tá guardando muita munição, mas não sabe que o jogo começou há 3 dias! Essa munição aí, se você guardar, pode mofar!"

Os dois acabaram em uma discussão aos gritos, com Wallas chamando Yoná de mal-educada e imatura.

