Três cenas, três estragos: Bárbara consegue virar 'Dona de Mim' do avesso

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (16) em "Dona de Mim" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

O capítulo começa com Marlon tentando convencer Kami a esquecer Bárbara. A mãe de Dedé já está louca de ciúmes por conta da volta da ex do policial.

Enquanto isso, Ryan e Bárbara se beijam, movimentando ainda mais a trama. A vilã mostra que voltou com tudo e ainda aproveita para provocar Leo, uma vez que ela tem intenções de seduzir Marlon.

Nesse mesmo dia, Marlon e Kami se desesperam ao constatar que o assediador estava no mesmo bar que eles. O criminoso continuará perseguindo Kami por vários capítulos.

Além disso, nessa terça, Nina se insinua para Danilo. Ela ainda diz a Filipa que aceita mudar de casa. Jaques convida Isabela para se mudar para a mansão. Samuel conversa com Rosa sobre Sofia. Bárbara retoma suas aulas no galpão. Rosa passa por testes médicos com Letícia.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

