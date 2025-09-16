Tory Burch mostra combinação de tons vibrantes e intensos para a primavera na Semana da Moda de Nova York

Por Alicia Powell

(Reuters) - A estilista norte-americana Tory Burch apresentou sua coleção Primavera 2026 na Semana da Moda de Nova York na segunda-feira, inspirada na "complexidade das mulheres e nas diferentes facetas de seu estilo", disse ela.

O desfile foi realizado em um salão de estilo românico-renascentista em um edifício anteriormente usado como sede de um banco que agora abriga condomínios de luxo. Celebridades como Lily Collins, Jessica Alba e Emma Roberts marcaram presença na primeira fila.

A coleção começou com uma paleta de tons intensos, com marrons e azuis combinados com azul-petróleo, pêssego e vermelhos ousados. Peças clássicas do vestuário esportivo norte-americano, como o polo, o trench coat e a camisa listrada, fizeram parte da inspiração de Burch, segundo as notas da coleção.

À medida que o desfile avançava, tons vibrantes de rosa brilhante e amarelo elétrico anunciavam a chegada da primavera, exibidos em vestidos longos, jaquetas versáteis e bolsas coordenadas. Muitas modelos usaram joias e saltos fechados, enquanto algumas usaram sandálias.

A coleção também apresentou florais e miçangas costuradas à mão em cardigãs e vestidos de malha. "Um blazer... foi inspirado no meu pai, e usamos como referência samplers antigos para bordar monogramas com as iniciais da nossa equipe de design", disse Burch.

A linha descontraída, porém sofisticada, ofereceu aos entusiastas de Burch uma variedade de opções, de terninhos a vestidos de noite e conjuntos de duas peças.

A Semana da Moda de Nova York termina nesta terça-feira, após seis dias de desfiles, com cerca de 60 marcas lançando novas coleções.