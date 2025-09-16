Topo

Entretenimento

Tory Burch mostra combinação de tons vibrantes e intensos para a primavera na Semana da Moda de Nova York

16/09/2025 18h37

Por Alicia Powell

(Reuters) - A estilista norte-americana Tory Burch apresentou sua coleção Primavera 2026 na Semana da Moda de Nova York na segunda-feira, inspirada na "complexidade das mulheres e nas diferentes facetas de seu estilo", disse ela.

O desfile foi realizado em um salão de estilo românico-renascentista em um edifício anteriormente usado como sede de um banco que agora abriga condomínios de luxo. Celebridades como Lily Collins, Jessica Alba e Emma Roberts marcaram presença na primeira fila.

A coleção começou com uma paleta de tons intensos, com marrons e azuis combinados com azul-petróleo, pêssego e vermelhos ousados. Peças clássicas do vestuário esportivo norte-americano, como o polo, o trench coat e a camisa listrada, fizeram parte da inspiração de Burch, segundo as notas da coleção.

À medida que o desfile avançava, tons vibrantes de rosa brilhante e amarelo elétrico anunciavam a chegada da primavera, exibidos em vestidos longos, jaquetas versáteis e bolsas coordenadas. Muitas modelos usaram joias e saltos fechados, enquanto algumas usaram sandálias.

A coleção também apresentou florais e miçangas costuradas à mão em cardigãs e vestidos de malha. "Um blazer... foi inspirado no meu pai, e usamos como referência samplers antigos para bordar monogramas com as iniciais da nossa equipe de design", disse Burch.

A linha descontraída, porém sofisticada, ofereceu aos entusiastas de Burch uma variedade de opções, de terninhos a vestidos de noite e conjuntos de duas peças.

A Semana da Moda de Nova York termina nesta terça-feira, após seis dias de desfiles, com cerca de 60 marcas lançando novas coleções.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Marco Aurélio não morre e 6 situações reviram Vale Tudo; veja cena por cena

Usurpadora, primo de Fiuk: veja curiosidades dos peões de A Fazenda 17

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 17/9 a 27/9

Luísa Sonza é anunciada no Coachella 2026

'Tudo Novo de Novo': minissérie de 2009 retorna em outubro ao Globoplay

Brady é o 1º: conheça os 7 apresentadores mais bem pagos da TV americana

Tory Burch mostra combinação de tons vibrantes e intensos para a primavera na Semana da Moda de Nova York

Mateus Solano e Paula Braun anunciam fim do casamento após 17 anos juntos

A Fazenda 17: Gabriela Spanic foi a peoa mais buscada no Google na estreia

Ferida, mas maquiavélica: Odete conta mentira após ser baleada em Vale Tudo

Lucas Lima e modelo apontada como affair flertam nas redes sociais