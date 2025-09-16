Topo

Sydney Sweeney posa de maiô decotado em viagem de aniversário

Sydney Sweeney usa maiô decotado em viagem - Reprodução/Instagram
Sydney Sweeney usa maiô decotado em viagem Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

16/09/2025 09h37

Sydney Sweeney, 28, ousou ao usar um maiô decotado durante a celebração de seu aniversário.

O que aconteceu

A atriz chamou a atenção dos seguidores ao posar com um maiô preto com decote nos seios. Ela fez a publicação no domingo em seu Instagram.

Estrela de "Todos Menos Você" e "Euphoria" viajou com os amigos para celebrar seu aniversário. A artista postou uma série de fotos da comemoração.

Além do maiô decotado, Sydney Sweeney apareceu com um maiô branco e um biquíni dourado brilhante na publicação. Ela ainda compartilhou registros pulando de uma rocha e praticando wakesurf — quando a pessoa segura uma corda ligada ao barco e surfa no mar.

