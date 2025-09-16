Série "The Morning Show" tem a missão de criticar IA em nova temporada

Por Rollo Ross e Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - Reese Witherspoon e Jennifer Aniston podem se identificar pessoalmente com as preocupações sobre inteligência artificial que a série "The Morning Show" aborda na quarta temporada.

Ambas as atrizes tiveram suas imagens reais roubadas e usadas em vídeos deepfake, uma situação difícil enfrentada pela personagem fictícia de Aniston, Alex Levy, uma jornalista.

Deepfakes são mídias sintéticas nas quais a imagem de uma pessoa em uma foto ou vídeo é substituída pela imagem de outra pessoa usando técnicas de IA. As falsificações incrivelmente realistas são difíceis de serem detectadas pelos espectadores, o que leva a falsificação de identidade, fraude, chantagem e disseminação de desinformação e propaganda.

"Não há muito o que fazer para tentar capturar tudo isso (deepfakes), porque está acontecendo em uma velocidade tão rápida e em quantidades tão grandes que 'como controlar tudo isso?' Eu realmente adoro o fato de estarmos mostrando isso na série", disse Aniston em uma entrevista.

"Tem que haver algumas regras ou legislação, algo em torno de como essa IA é usada porque é muito perigosa e simplesmente imprudente", acrescentou a atriz da série "Friends".

"The Morning Show", conhecida por tratar de questões políticas oportunas, aborda na quarta temporada como o setor de notícias mudou desde o último episódio em 2023. Com início na quarta-feira, a nova temporada acompanha um grupo de jornalistas enquanto eles lidam com a fusão entre duas grandes redes fictícias, UBN e UBA.

"Falamos sobre a ascensão do jornalista individual ou a ascensão da voz individual", disse Witherspoon, produtora executiva da série. Ela também interpreta Bradley Jackson, uma impulsiva repórter de notícias locais de uma cidade pequena que acaba sendo co-âncora.

"Lidamos com a manosfera, com todos os podcasters, com pessoas que exercem uma influência muito forte sobre os ouvintes em termos de aconselhamento médico e de como votar."

A atriz de "Big Little Lies" tem orgulho de como a série indicada ao Emmy se manteve relevante desde sua criação

"É interessante como nosso programa acompanhou tantos movimentos culturais diferentes, desde o 'MeToo', passando pelo woke...portanto, temos esse programa que fala sobre coisas que as pessoas estão falando agora, neste exato momento, o que realmente o torna muito atual", afirmou.