Topo

Entretenimento

Série "The Morning Show" tem a missão de criticar IA em nova temporada

16/09/2025 11h32

Por Rollo Ross e Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - Reese Witherspoon e Jennifer Aniston podem se identificar pessoalmente com as preocupações sobre inteligência artificial que a série "The Morning Show" aborda na quarta temporada.

Ambas as atrizes tiveram suas imagens reais roubadas e usadas em vídeos deepfake, uma situação difícil enfrentada pela personagem fictícia de Aniston, Alex Levy, uma jornalista.

Deepfakes são mídias sintéticas nas quais a imagem de uma pessoa em uma foto ou vídeo é substituída pela imagem de outra pessoa usando técnicas de IA. As falsificações incrivelmente realistas são difíceis de serem detectadas pelos espectadores, o que leva a falsificação de identidade, fraude, chantagem e disseminação de desinformação e propaganda.

"Não há muito o que fazer para tentar capturar tudo isso (deepfakes), porque está acontecendo em uma velocidade tão rápida e em quantidades tão grandes que 'como controlar tudo isso?' Eu realmente adoro o fato de estarmos mostrando isso na série", disse Aniston em uma entrevista.

"Tem que haver algumas regras ou legislação, algo em torno de como essa IA é usada porque é muito perigosa e simplesmente imprudente", acrescentou a atriz da série "Friends".

"The Morning Show", conhecida por tratar de questões políticas oportunas, aborda na quarta temporada como o setor de notícias mudou desde o último episódio em 2023. Com início na quarta-feira, a nova temporada acompanha um grupo de jornalistas enquanto eles lidam com a fusão entre duas grandes redes fictícias, UBN e UBA.

"Falamos sobre a ascensão do jornalista individual ou a ascensão da voz individual", disse Witherspoon, produtora executiva da série. Ela também interpreta Bradley Jackson, uma impulsiva repórter de notícias locais de uma cidade pequena que acaba sendo co-âncora.

"Lidamos com a manosfera, com todos os podcasters, com pessoas que exercem uma influência muito forte sobre os ouvintes em termos de aconselhamento médico e de como votar."

A atriz de "Big Little Lies" tem orgulho de como a série indicada ao Emmy se manteve relevante desde sua criação

"É interessante como nosso programa acompanhou tantos movimentos culturais diferentes, desde o 'MeToo', passando pelo woke...portanto, temos esse programa que fala sobre coisas que as pessoas estão falando agora, neste exato momento, o que realmente o torna muito atual", afirmou.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Homem conhecido como o 'golpista do Tinder' é preso nos Estados Unidos

Série "The Morning Show" tem a missão de criticar IA em nova temporada

Erika Schneider ousa com look transparente cravejado com 90 mil cristais

Triste: veja o que acontece com Samir e Jasmin em 'Êta Mundo Melhor!'

Estátua de Preta Gil é inaugurada ao lado da imagem de Gilberto Gil na orla de Copacabana

Redford usou duas cuecas para evitar contato em cena de sexo com Streisand

Robert Redford perdeu dois dos quatro filhos: 'Foi traumático'

16 anos de casamento: o romance de Robert Redford e Sibylle Szaggars

Espanha deixará festival musical Eurovision se Israel participar

Morre nos EUA o ator e cineasta Robert Redford, aos 89 anos

Meryl Streep elegeu beijo com Robert Redford como o melhor de sua carreira