Topo

Entretenimento

Roberta Miranda conta motivo de ter escondido bissexualidade por 50 anos

Roberta Miranda - Reprodução/Instagram
Roberta Miranda Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

16/09/2025 15h23

Roberta Miranda, 68, decidiu expor o motivo de ter escondido sua bissexualidade por 50 anos.

Relacionadas

Kelly Key reflete sobre vídeo de biquíni: 'Prefiro menos aplausos'

'Orgasmo mais longo da minha vida veio da IA', diz influencer vovó fitness

Maíra Cardi xinga proprietário que quer vender escritório após reforma

O que aconteceu

Em sua nova biografia "Um Lugar Todinho Meu", Roberta Miranda, consagrada como a "rainha do sertanejo", faz revelações surpreendentes sobre sua vida e carreira. Uma das mais marcantes é o motivo de ter escondido sua bissexualidade por cinco décadas: uma promessa feita à sua mãe.

A cantora conta que a mãe, em seu leito de morte, fez um pedido para que ela nunca revelasse publicamente sua orientação sexual. Essa promessa, um "juramento", a fez sofrer por anos, pois sentia que não podia ser quem realmente era e teve até relacionamentos que terminaram porque ela não se assumia.

A decisão de expor sua verdade agora veio com o tempo e o apoio de sua analista. "Os tempos mudaram e, se quero contar minha verdade neste livro, não posso esconder uma parte importante de quem sou", afirmou a artista, que se diz bissexual com orgulho. Ela acredita que a mãe, do céu, abençoa sua decisão de compartilhar antigos segredos.

Além de sua revelação pessoal, a cantora aproveitou para criticar a hipocrisia no meio sertanejo, afirmando que muitos artistas escondem suas verdadeiras vidas e orientações sexuais para manter uma imagem pública. "O nosso mundo sertanejo é muito hipócrita", disparou, destacando que essa atitude não a preocupa, já que a maioria de seu público é composta por mulheres.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Lucas Lima e modelo apontada como affair flertam nas redes sociais

Rei Charles despede-se da duquesa de Kent em mudança de tradição

'Anistia criou trauma coletivo no Brasil', diz diretor de O Agente Secreto

Roberta Miranda conta motivo de ter escondido bissexualidade por 50 anos

Kelly Key reflete sobre vídeo de biquíni: 'Prefiro menos aplausos'

Wagner Moura reage à escolha de 'O Agente Secreto' para representar Brasil

'Orgasmo mais longo da minha vida veio da IA', diz influencer vovó fitness

Três cenas, três estragos: Bárbara consegue virar 'Dona de Mim' do avesso

Otaviano Costa sairá da Band no final de 2025

'Golpe de Mestre', 'Todos os Homens do Presidente': relembre papéis marcantes de Robert Redford

Medrado se arrepende de cirurgia íntima: 'Inventei de fazer essa porcaria'