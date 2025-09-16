Topo

Robert Redford e Sonia Braga viveram 'longo' romance nos anos 80

Robert Redford com Sônia Braga em Cannes Imagem: Reprodução / Instagram
16/09/2025 13h10

Robert Redford, que morreu hoje aos 89 anos, teve um romance com Sonia Braga nos anos 80.

O que aconteceu

Redford e Braga se conheceram nos bastidores do filme "Rebelião em Milagro" (1988), dirigido e produzido pelo veterano. A trama gira em torno da luta de um homem para proteger sua pequena plantação de feijão em meio a disputas comerciais e políticas. Sonia vive Ruby Archuleta, dona de um posto de gasolina.

Os dois foram fotografados juntos algumas vezes durante a promoção do filme. Segundo a BBC, os dois viveram um "longo" romance na época.

Redford não poupou elogios a Sonia em um perfil da atriz no jornal Los Angeles Times. "Se você juntar o céu, as estrelas, a lua, o sol, rios e terra, terá a mente de Sonia", disse à publicação.

Não há muitas informações sobre o fim do namoro. No início dos anos 90, porém, Redford já tinha outra namorada: a assistente de figurino Kathy O'Rear.

Sonia Braga no papel de Ruby Archuleta em 'Rebelião em Milagro' (1988) - Divulgação - Divulgação
Sonia Braga no papel de Ruby Archuleta em 'Rebelião em Milagro' (1988)
Imagem: Divulgação

