16 anos de casamento: o romance de Robert Redford e Sibylle Szaggars

Robert Redford se casou com Sibylle Szaggars em 2009 - Getty Images
Robert Redford se casou com Sibylle Szaggars em 2009 Imagem: Getty Images
16/09/2025 10h42

Robert Redford, que morreu hoje aos 89 anos, teve um casamento marcante de 16 anos com a ativista ambiental Sibylle Szaggars, 68.

O que aconteceu

Os dois se conheceram em 1996, no hotel Sundance Mountain Resort, que era do ator. Em um painel no YoungArts Salon em 2014, ela admitiu que só sabia que ele era ator por ter visto "Descalços no Parque" (1967) e "Mais Forte que a Vingança" (1972).

No painel, a ambientalista alemã contou que alugou filmes do artista quando ele a convidou para jantar com alguns amigos. "Pensei: 'E se ele quiser falar sobre os filmes dele?' Não tenho ideia — seria constrangedor. Provavelmente teria misturado tudo. Claro, ele não falou sobre isso, então fui salva", brincou.

De acordo com Robert Redford, ela não o conhecer foi bom para o romance. "Foi um começo maravilhoso de relacionamento, porque começou como dois seres humanos se conhecendo e encontrando uma conexão, em vez de serem marcados pelo sucesso", sugeriu na situação.

O casal, que era mais reservado, anunciou o noivado em maio de 2008. A revelação foi feita pelo ator à revista alemã.

No ano seguinte, eles se casaram no Hotel Louis C. Jacob, na Alemanha. Os dois optaram por uma cerimônia intimista, com 30 familiares e amigos, como informou a People.

As aparições públicas do casal ocorreram especialmente em eventos de arte, caridade e do meio ambiente. Em 2015, receberam o Prêmio Príncipe Rainier III da Princess Grace Foundation-USA. Também foram homenageados no 35º Simpósio e Evento Beneficente Smith Nature, em 2018, por sua liderança ambiental.

Robert Redford e Sibylle Szaggars não tiveram filhos juntos. No entanto, ele teve quatro filhos com Lola Van Wagenen, com quem foi casado de 1958 a 1985.

