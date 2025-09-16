Redford usou duas cuecas para evitar contato em cena de sexo com Streisand

Robert Redfort, ator que teve morte divulgada hoje, aos 89 anos, tomou uma atitude inusitada durante as gravações de Nosso Amor de Ontem (1973), filme no qual contracenou com Barbra Streisand.

O que aconteceu

O ator usou duas cuecas em uma cena de sexo com a colega, na época seis anos mais nova, para "se proteger". As tensões nos bastidores vieram à tona no livro "The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Brought a Classic Hollywood Love Story to the Screen", do jornalista Robert Hofler. A obra descreve o desconforto de Redford em dividir cenas íntimas com Streisand, especialmente nas sequências de sexo.

Segundo o Daily Mail, que obteve trechos da publicação, o ator, então com 36 anos, não queria se aproximar da colega de elenco, de 30. Ele alegou não vê-la como uma "atriz séria" e afirmou que queria "se proteger", já que era um homem casado e pai de quatro filhos. Para reforçar essa barreira.

Enquanto Streisand gravou de biquíni, Redford teria imposto limites, exigindo que as sequências de sexo fossem menos explícitas. Em outro momento, recusou-se a dizer a frase "Vai ser melhor desta vez", justificando que poderia soar como um reflexo negativo de sua vida pessoal.

A relação de trabalho se desgastou ainda mais quando Redford teria minimizado a trajetória de Streisand. Segundo a publicação, ele alegou que a atriz "nunca havia sido testada" no cinema, reduzindo suas atuações em musicais a produções "mais leves". O livro ainda cita falas duras do ator: "Sua reputação é como uma pessoa muito controladora. Ela vai se dirigir. Nunca vai funcionar". Ele também teria criticado o passado da parceira como cantora: "Ela não vai cantar, vai? Não quero que ela cante no meio do filme".

Apesar das tensões nos bastidores, Nosso Amor de Ontem se tornou um sucesso de público e crítica. Garantiu seis indicações ao Oscar e vencendo duas delas, incluindo a de Melhor Canção Original com "The Way We Were".