Robert Redford anunciou aposentadoria em 2018: 'Basta em termos de atuação'

Robert Redford anunciou aposentadoria em 2018. O astro, que morreu aos 89 anos em casa, em Utah, nos Estados Unidos, fez uma breve participação especial na série "Dark Wings" em março deste ano.

O que aconteceu

Astro foi um dos rostos mais conhecidos da chamada "Nova Hollywood", geração de cineastas que buscavam atender os anseios da juventude das décadas de 1960 e 1970.

Nunca diga nunca, mas cheguei à conclusão de que basta para mim em termos de atuação, e vou seguir para a aposentadoria depois disso [do filme], porque faço isso desde os 21 anos, é o bastante. Redford, em entrevista à revista Entertainment Weekly

Pouco mais de um mês depois, o ator chegou a fazer mistério sobre o futuro profissional. "Não respondo isso", disse com um sorriso, explicando que queria "preservar o mistério". A declaração foi dada durante a estreia do filme "The old man & the gun".

Em março, depois de seis anos longe das telas, ele gravou uma participação especial na série "Dark Wings". O ator contracenou com o escritor George R. R. Martin no início da 3ª temporada. Os dois aparecem jogando xadrez em uma cela de prisão.

Morre Robert Redford

Morte foi anunciada em um comunicado de Cindi Berger, diretora-executiva da empresa de publicidade Rogers & Cowan PMK, enviado ao NY Times. Um dos maiores galãs de Hollywodd, Redford ganhou dois Oscars e teve uma carreira de sete décadas.