Topo

Entretenimento

Fazenda: Renata Muller sugere treta com Fernando Sampaio por amizade com ex

A Fazenda 17: Renata Muller fala de possível desavença com Fernando Sampaio por ser amigo de seu ex, Victor Pecoraro - Reprodução/PlayPlus
A Fazenda 17: Renata Muller fala de possível desavença com Fernando Sampaio por ser amigo de seu ex, Victor Pecoraro Imagem: Reprodução/PlayPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

16/09/2025 08h46

Renata Muller sugeriu um possível atrito entre ela e Fernando Sampaio em A Fazenda 2025 (Record). O motivo seria seu ex-marido, Victor Pecoraro.

O que aconteceu

A peoa confessou que não cumprimentou o colega de confinamento. "Quando cheguei, nem cumprimentei. Ele chegou junto. Não me senti com vontade. Eu sou super educada e não sou de fazer esse tipo de coisa", revelou.

Relacionadas

Da demissão da Globo à Fazenda: a trajetória de Michelle Barros

Viih Tube pede que pai construa própria história: 'Amado, vilão ou planta?'

Cota Belo: Cantor 'emplaca' ex e atual no mesmo ano em reality show

Questionada se ele era amigo de seu ex, Renata Muller confirmou que Fernando Sampaio era próximo do casal. "Ele era nosso amigo, frequentava nossa casa... A gente ia para a igreja juntos, sabe?", indicou.

A Fazenda 2025: quem você quer que vença a edição?

Resultado parcial

Total de 447 votos
0,45%
Divulgação/Record
1,79%
Divulgação/Record
0,89%
Divulgação/Record
Divulgação/Record
1,34%
Divulgação/Record
25,67%
Divulgação/Record
0,89%
Divulgação/Record
5,58%
Divulgação/Record
13,39%
Divulgação/Record
0,45%
Divulgação/Record
0,45%
Divulgação/Record
0,45%
Divulgação/Record
4,69%
Divulgação/Record
4,69%
Divulgação/Record
8,71%
Divulgação/Record
0,22%
Divulgação/Record
1,12%
Divulgação/Record
1,56%
Divulgação/Record
2,68%
Divulgação/Record
7,81%
Divulgação/Record
5,36%
Divulgação/Record
0,45%
Divulgação/Record
5,58%
Divulgação/Record
5,58%
Divulgação/Record
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Debora Bloch palpita sobre final de Vale Tudo: 'Acho que Odete vai morrer'

'Dona de Mim' hoje (16): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Fazenda: Renata Muller sugere treta com Fernando Sampaio por amizade com ex

'Êta Mundo Melhor!' hoje (16): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Maisa posa com biquíni asa-delta e exibe abdômen definido

Da demissão da Globo à Fazenda: a trajetória de Michelle Barros

Viih Tube pede que pai construa própria história: 'Amado, vilão ou planta?'

Oscar 2026: Diretor de 'O Agente Secreto' venceu Cannes e dirigiu 'Bacurau'

'O Estúdio': maior vencedora do Emmy incomodou executivos em Hollywood

Cota Belo: Cantor 'emplaca' ex e atual no mesmo ano em reality show

Rayane detona peoa após primeira dinâmica de A Fazenda: 'Quis fazer VT'