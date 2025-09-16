Topo

Entretenimento

Rei Charles despede-se da duquesa de Kent em mudança de tradição

16/09/2025 15h59

LONDRES (Reuters) - O Rei Charles se tornou o primeiro monarca britânico em cerca de quatro séculos a participar de um funeral católico apostólico romano nesta terça-feira, quando se juntou a membros de sua família para uma missa de réquiem para a duquesa de Kent, esposa de um primo da falecida rainha Elizabeth.

A duquesa, Katharine Worsley, que se juntou à família real quando se casou com o príncipe Edward, o duque de Kent, em 1961, morreu em 4 de setembro, aos 92 anos.

Mais lembrada por sua estreita associação com o torneio de tênis de Wimbledon, onde desde 1969 ajudava a distribuir os troféus, ela também era conhecida por ter se convertido ao catolicismo romano em 1994, tornando-se a primeira integrante da realeza britânica a fazê-lo desde o rei Charles 2º, que se converteu à fé em seu leito de morte em 1685.

Foi uma quebra de tradição para Charles, chefe supremo da Igreja Protestante da Inglaterra, comparecer ao funeral da duquesa na Catedral de Westminster, em Londres, onde o serviço foi conduzido pelo Cardeal Vincent Nichols, líder dos católicos na Inglaterra e no País de Gales.

Também estavam presentes o filho e herdeiro do rei, o príncipe William, e sua esposa Kate, embora a esposa de Charles, a rainha Camilla tenha se retirado por estar em recuperação de uma sinusite aguda.

"O funeral terá grande significado histórico", disse Catherine Pepinster, ex-editora da revista semanal católica The Tablet, ao Sunday Times. "Esse é um grande passo à frente nas relações ecumênicas."

Após o funeral, o caixão da duquesa deve ser levado para um cemitério em Frogmore, na propriedade real nos arredores do Castelo de Windsor, que se prepara para receber o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para uma visita de Estado a partir de quarta-feira.

Charles declarou por muitos anos que deseja proteger todas as religiões, e ele e sua esposa Camilla estavam entre os últimos visitantes oficiais a ver o papa Francisco antes de sua morte, em abril.

O papa Leão 14 disse que estava triste ao saber da morte da duquesa em uma mensagem para o rei, lida na cerimônia.

(Reportagem de Michael Holden)

