Estrela da Casa: Brenno Casagrande é o quarto eliminado do reality

Brenno Casagrande é eliminado do Estrela da Casa
Brenno Casagrande é eliminado do Estrela da Casa Imagem: Reprodução/TV Globo
De Splash, em São Paulo

16/09/2025 00h01

Brenno Casagrande foi o quarto eliminado do Estrela da Casa (Globo). Ela obteve apenas 8,59 na média das notas e perdeu a disputa contra Bea e Biahh Cavalcante.

O que aconteceu

Durante o quarto Festival da temporada, Brenno defendeu a música "Não precisa mudar". Todos se apresentaram ao vivo.

O cantor teve umas das três performances com as piores avaliações do público. Bea e Biahh Cavalcante completaram o trio.

O júri técnico, composto por Regis Danese, Sandra Sá e Tico Santta Cruz, salvou Biahh Cavalcante. Brenno Casagrande e Bea, então, disputaram para ver quem ficava no programa.

Brenno Casagrande, porém, foi eliminado por ter a menor média. Ele foi eliminada por apenas 3 centésimo: teve 8.59 contra 8.62 de Beah.

Na outra ponta da tabela, Thainá Gonçalves, Sudário e Jucenir Jr. foram os três com as melhores notas da noite.

