Qual a diferença entre o eclipse solar de setembro e o de março?

No domingo (21) acontece um novo eclipse solar parcial, o segundo fenômeno do ano. O primeiro ocorreu em 29 de março e também foi parcial. No entanto, existem algumas diferenças entre eles.

Esse tipo de eclipse acontece quando a Lua passa entre o Sol e a Terra, mas os três corpos celestes não estão perfeitamente alinhados. A Lua bloqueará apenas parte do Sol, como se um pedaço tivesse sido retirado.

Regiões onde o eclipse solar parcial estará visível em 21 de setembro de 2025 Imagem: Reprodução/ Time and Date

Quais as diferenças?

O fenômeno deste mês de setembro será visível em partes da Nova Zelândia, em uma estreita faixa da costa leste da Austrália, em diversas ilhas do Pacífico e em trechos da Antártida.

Já no de março, os locais de observação foram outros. Segunda a Nasa, agência especial americana, o evento foi visto em certas localidades da Europa, Ásia, África, América do Norte, América do Sul, além dos oceanos Atlântico e Ártico.

No Brasil, por exemplo, uma estreita faixa no extremo norte do Amapá - nas regiões de Sucuriju e do Parque Nacional do Cabo Orange - pôde observar o fenômeno, mas de maneira quase imperceptível a olho nu.

Por outro lado, no de setembro, todo o continente americano estará fora o alcance do eclipse.

Mapa do eclipse solar parcial de 29 de março de 2025 Imagem: Reprodução/ Time and Date

Outra diferença é o horário. O evento de março foi no período da manhã, enquanto o de setembro será à tarde. Segundo o site Time and Date, no eclipse de março o início foi às 05h50 com término às 09h43.

O de setembro, no entanto, se iniciará às 17h29 (14h29 no horário de Brasília) e terminará às 21h53 (18h53 em Brasília). Ou seja, o segundo eclipse será mais longo, com 31 minutos a mais, outra diferença.

*Com informações de reportagem publicada em 06/01/2014 e 26/03/2025.