A Fazenda 17: Estreia tem dinâmica com troca de peões valendo dinheiro
A estreia de A Fazenda 2025 (Record) trouxe a primeira dinâmica ao vivo com os 26 participantes.
Como foi a dinâmica
Os 26 peões se dividiram em três grupos, com cada grupo tendo um chefe. Nizam, Will Guimarães e Fabiano Moraes foram escolhidos. Um grupo por vez, eles se dirigiam ao deck.
Ao chegar lá, o líder de cada grupo escolhia um "boi" premiado. Na sequência, ele escolhia 5 peões do grupo para não concorrer aos prêmios da dinâmica.
Nizam escolheu Shai, Michelle, Renata, Guilherme e Creo. Martina, Gabily e Rayane precisaram então escolher um boi supostamente premiado.
Will escolheu Tamires, Kathy, Fernando, Maria e Luiz Mesquita. Gaby, Saory e Walério escolheram os bois supostamente premiados.
Fabiano escolheu Duda, Dudu, Wallas e Carol. Matheus, Toinho e Yoná escolheram os bois supostamente premiados.
Algumas das pessoas eliminadas puderam mexer nos prêmios dos bois premiados.
Confira os prêmios ao fim da dinâmica:
Walério: R$ 10 mil
Matheus: R$ 5 mil
Nizam: R$ 5 mil
Toninho: R$ 5 mil
Gabily: R$ 7 mil
Martina: R$ 10 mil
Yoná: R$ 3 mil
Gaby Spanic: R$ 10 mil
Wallas: R$ 7 mil