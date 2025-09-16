Topo

A Fazenda 17: Estreia tem dinâmica com troca de peões valendo dinheiro

A Fazenda 17: Primeira dinâmica ao vivo vale dinheiro - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 17: Primeira dinâmica ao vivo vale dinheiro Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

16/09/2025 00h13Atualizada em 16/09/2025 00h44

A estreia de A Fazenda 2025 (Record) trouxe a primeira dinâmica ao vivo com os 26 participantes.

Como foi a dinâmica

Os 26 peões se dividiram em três grupos, com cada grupo tendo um chefe. Nizam, Will Guimarães e Fabiano Moraes foram escolhidos. Um grupo por vez, eles se dirigiam ao deck.

Ao chegar lá, o líder de cada grupo escolhia um "boi" premiado. Na sequência, ele escolhia 5 peões do grupo para não concorrer aos prêmios da dinâmica.

Nizam escolheu Shai, Michelle, Renata, Guilherme e Creo. Martina, Gabily e Rayane precisaram então escolher um boi supostamente premiado.

Will escolheu Tamires, Kathy, Fernando, Maria e Luiz Mesquita. Gaby, Saory e Walério escolheram os bois supostamente premiados.

Fabiano escolheu Duda, Dudu, Wallas e Carol. Matheus, Toinho e Yoná escolheram os bois supostamente premiados.

Algumas das pessoas eliminadas puderam mexer nos prêmios dos bois premiados.

Confira os prêmios ao fim da dinâmica:

Walério: R$ 10 mil

Matheus: R$ 5 mil

Nizam: R$ 5 mil

Toninho: R$ 5 mil

Gabily: R$ 7 mil

Martina: R$ 10 mil

Yoná: R$ 3 mil

Gaby Spanic: R$ 10 mil

Wallas: R$ 7 mil

A Fazenda 2025: quem você quer que vença a edição?

Resultado parcial

Total de 82 votos
1,22%
Divulgação/Record
2,44%
Divulgação/Record
2,44%
Divulgação/Record
Divulgação/Record
1,22%
Divulgação/Record
34,15%
Divulgação/Record
Divulgação/Record
2,44%
Divulgação/Record
1,22%
Divulgação/Record
1,22%
Divulgação/Record
1,22%
Divulgação/Record
2,44%
Divulgação/Record
8,54%
Divulgação/Record
9,76%
Divulgação/Record
Divulgação/Record
1,22%
Divulgação/Record
1,22%
Divulgação/Record
1,22%
Divulgação/Record
Divulgação/Record
4,88%
Divulgação/Record
1,22%
Divulgação/Record
1,22%
Divulgação/Record
1,22%
Divulgação/Record
18,29%
Divulgação/Record
Ver resultado parcial

