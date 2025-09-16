Topo

Poliana diz que Leonardo incentivou Zé Felipe a largar estudos na 7ª série

Zé Felipe parou de estudar na sétima série do Ensino Fundamental - Reprodução/GNT
Zé Felipe parou de estudar na sétima série do Ensino Fundamental Imagem: Reprodução/GNT
Colaboração para Splash, em Londrina

16/09/2025 22h25

Poliana Rocha, 48, falou sobre o fato de o filho Zé Felipe, 27, ter abandonado os estudos sem sequer completar o Ensino Fundamental.

A empresária admitiu se sentir culpada pelo filho sequer ter concluído a sétima série. "Ele me deu um trabalho que você não tem noção. Até hoje às vezes eu me sinto um pouco de culpa em relação a isso, porque todo mundo fala assim 'como que uma pessoa, um adolescente, para de estudar igual a ele parou?'", desabafou ela, em entrevista a Daniela Albuquerque, 43.

Poliana chegou a contratar uma professora particular para Zé Felipe, mas nem isso resolveu o problema. "Coloquei uma professora de aula particular para dar aula para ele lá em casa. Ela ficou três meses e desistiu: 'Estou ganhando dinheiro fácil de você, porque eu não estou fazendo nada'. Ele ficava só conversando."

Segundo ela, o próprio Leonardo, 62, acabou sem querer incentivando o herdeiro a deixar a escola. "O Zé Felipe estudava, Leonardo chegava do show, ele estava na escola. Zé saía da escola às 17h30, só que às 15h30 Leonardo já estava com tanta saudade do menino que ia lá para a porta da escola. O menino já não tinha uma tendência a gostar de escola, ainda era potencializado pelo pai sempre tirar mais cedo."

