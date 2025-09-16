Topo

Affair com Letícia Spiller e conteúdo adulto: quem é Nizam de A Fazenda

16/09/2025 00h06Atualizada em 16/09/2025 00h47

O ex-BBB Nizam foi confirmado como um dos participantes de A Fazenda 2025 (Record).

Saiba mais sobre Nizam

Filho de libaneses, Nizam nasceu em São Paulo. Chegou a ser atleta federado de Natação e Basquete e, durante a infância, montava a cavalo. Ingressou no curso de Relações Internacionais, depois migrou para Comércio Exterior, mas não se formou.

Nizam fala muitas línguas. Aos 21 anos, começou a trabalhar em cruzeiros internacionais e fala três idiomas.

Ele relatou assalto e morte do pai após retorno ao Brasil. De volta ao país em 2022, peão disse que passou por momentos difíceis nos últimos anos, como a morte do pai e um assalto à própria casa.

No BBB 24, Nizam foi o quarto eliminado. No programa, ele revelou ter sofrido um infarto durante a pandemia.

Após sua saída do programa, viveu um affair com Leticia Spiller e os dois foram juntos ao Lollapalooza. O rumor de um affair entre eles existia desde que a atriz comentou em uma foto de cueca do influenciador.

O ex-BBB também começou a vender conteúdo adulto. Nizam contou em outubro do ano passado ter conseguido faturar um bom dinheiro com a produção de conteúdo.

