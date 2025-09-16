Topo

Otaviano Costa sairá da Band no final de 2025

16/09/2025 14h56

O apresentador Otaviano Costa decidiu deixar a Band, onde comanda o programa Melhor da Noite desde março. A decisão veio depois de conversas com a direção da emissora, que chegou a apresentar um outro projeto para o ano que vem, mas Otaviano não concordou.

O apresentador tem se divido entre o Rio de Janeiro, onde mora com a família, e São Paulo, onde fica a emissora. Essa rotina partida entre as duas cidades pesou na decisão tomada pelo marido da atriz Flávia Alessandra.

Em 2024, Otaviano precisou fazer uma cirurgia cardíaca, depois de passar mal. Recentemente, o apresentador chegou a ter novos problemas de saúde e precisou ser afastado do trabalho.

A Band, via nota oficial, confirma a saída de Otaviano da emissora e diz que a decisão foi tomada de comum acordo. A saída do apresentador acontecerá até o dia 31 de outubro.

Confira a íntegra da nota oficial da Band:

Após decisão tomada em comum acordo com a Band, Otaviano Costa se prepara para deixar o Melhor da Noite. O apresentador segue no comando do programa até o dia 31 de outubro e continuará, em paralelo a isso, se dedicando aos seus negócios e projetos pessoais.

