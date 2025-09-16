Topo

Odete leva tiro em 'Vale Tudo' e esses são os 4 principais suspeitos

Odete Roitman (Debora Bloch) em "Vale Tudo"
Odete Roitman (Debora Bloch) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
Odete Roitman (Debora Bloch) será baleada no capítulo 150, previsto para sábado (20), enquanto dirige. O culpado será mantido em sigilo. Atentado acontece após ela contratar um matador de aluguel para tirar a vida de Marco Aurélio (Alexandre Nero), cena que foi ao ar ontem em "Vale Tudo".

Quem manda atirar em Odete?

Há quatro principais suspeitos de atirar em Odete. O autor do disparo permanece em mistério, porém, a lista de suspeitos vai girar em torno daqueles que têm algo contra a executiva.

Marco Aurélio (Alexandre Nero) é um deles, afinal, sabe muito bem que foi Odete quem matou matá-lo. Ele afirmou ontem (15) para Leila (Carolina Dieckmann) que desconfia da chefe.

Além disso, o pai de Tiago (Pedro Waddington) guarda uma arma. Na quarta-feira (17), inclusive, Marco Aurélio diz a Leila que planeja atentar contra Odete.

Odete (Debora Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann) em 'Vale Tudo'
Odete (Debora Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann) em 'Vale Tudo'
Imagem: Divulgação/Globo

Maria de Fátima (Bella Campos) e Ana Clara (Samantha Jones) também entram no radar. As duas sabem que Leonardo Roitman (Guilherme Magon) está vivo e ainda esta semana se encontram, podendo ser parte de uma trama contra Odete. Como parceiras, as oportunistas podem ver no atentado uma chance de se aproximar da fortuna da empresária.

Ana Clara (Samantha Jones) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo'
Ana Clara (Samantha Jones) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo'
Imagem: Divulgação/Globo

César (Cauã Reymond) é o quarto suspeito de atentar contra Odete. No capítulo de quinta-feira (18), o modelo fica surpreso ao saber que, em seu contrato de casamento, consta que ele herdará 50% do Grupo TCA com a morte de Odete, ou seja, um motivo plausível para tramar a morte da ricaça.

Vale dizer que César será envenenado sem querer por Odete. Ele toma o medicamento que seria destinado a Marco Aurélio, após plano de Odete, aparece com muita dor de cabeça.

Odete (Debora Bloch) e César (Cauã Reymond) se casaram em 'Vale Tudo'
Odete (Debora Bloch) e César (Cauã Reymond) se casaram em 'Vale Tudo'
Imagem: Estevam Avellar/Globo/Divulgação

Odete não morre em atentado

A morte de Odete Roitman deve ir ao ar na Globo em 6 de outubro. Se tudo seguir como o previsto, a tragédia será exibida na penúltima semana de Vale Tudo, no capítulo 163, dez capítulos antes do fatídico fim da novela.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

