'O Estúdio': maior vencedora do Emmy incomodou executivos em Hollywood

A série "O Estúdio", que conquistou 13 prêmios na 77ª edição do Emmy Awards, incomodou muita gente em Hollywood.

O que aconteceu

A série de Seth Rogen satiriza os bastidores de Hollywood, com base em suas experiências reais. Ele dá vida a Matt Remick, chefe do Continental Studios que enfrenta o dilema de fazer arte ou lucrar — pois ambas as coisas acontecerem ao mesmo tempo, não é tão simples.

"O Estúdio" traz caricaturas de figurões de Hollywood, e existem muitas especulações sobre quais nomes serviram de inspiração. A própria The Hollywood Reporter publicou uma matéria com algumas possibilidades: Matt Remick, por exemplo, teria inspiração de executivos como Steve Asbell, Matt Tolmach, Doug Belgrad e Tom Rothman.

A estreia da série em março, em Los Angeles, tinha uma "excitação nervosa" na sala. "Você olhava ao redor e via uma ponta de dor no rosto das pessoas. Elas riam, mas também ofegavam quando o absurdo se desenrolava. Ficou muito claro que as pessoas se viam na tela", contou Warner Bailey, criador da conta de insiders no Assistants vs. Agents ao The Hollywood Reporter.

O crítico americano Rendy Jones diz que a série faz uma "homenagem aos artistas que lutam para prosperar no ramo" e serve como "um hilário dedo do meio para os executivos que minam a forma da arte". Ou seja, revestida de comédia, "O Estúdio" traz uma visão crítica dos bastidores de Hollywood, o que não surpreendentemente não agradou a todos.

Tal incômodo não impediu a produção de fazer a festa no Emmy. "O Estúdio" levou os prêmios de série de comédia, roteiro em série de comédia, direção em série de comédia e melhor ator, com Seth Rogen, além de outras premiações técnicas.