Topo

Entretenimento

'O Estúdio': maior vencedora do Emmy incomodou executivos em Hollywood

O Estúdio - Divulgação
O Estúdio Imagem: Divulgação
do UOL

De Splash, em São Paulo

16/09/2025 05h30

A série "O Estúdio", que conquistou 13 prêmios na 77ª edição do Emmy Awards, incomodou muita gente em Hollywood.

O que aconteceu

A série de Seth Rogen satiriza os bastidores de Hollywood, com base em suas experiências reais. Ele dá vida a Matt Remick, chefe do Continental Studios que enfrenta o dilema de fazer arte ou lucrar — pois ambas as coisas acontecerem ao mesmo tempo, não é tão simples.

"O Estúdio" traz caricaturas de figurões de Hollywood, e existem muitas especulações sobre quais nomes serviram de inspiração. A própria The Hollywood Reporter publicou uma matéria com algumas possibilidades: Matt Remick, por exemplo, teria inspiração de executivos como Steve Asbell, Matt Tolmach, Doug Belgrad e Tom Rothman.

A estreia da série em março, em Los Angeles, tinha uma "excitação nervosa" na sala. "Você olhava ao redor e via uma ponta de dor no rosto das pessoas. Elas riam, mas também ofegavam quando o absurdo se desenrolava. Ficou muito claro que as pessoas se viam na tela", contou Warner Bailey, criador da conta de insiders no Assistants vs. Agents ao The Hollywood Reporter.

O crítico americano Rendy Jones diz que a série faz uma "homenagem aos artistas que lutam para prosperar no ramo" e serve como "um hilário dedo do meio para os executivos que minam a forma da arte". Ou seja, revestida de comédia, "O Estúdio" traz uma visão crítica dos bastidores de Hollywood, o que não surpreendentemente não agradou a todos.

Tal incômodo não impediu a produção de fazer a festa no Emmy. "O Estúdio" levou os prêmios de série de comédia, roteiro em série de comédia, direção em série de comédia e melhor ator, com Seth Rogen, além de outras premiações técnicas.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Oscar 2026: Diretor de 'O Agente Secreto' venceu Cannes e dirigiu 'Bacurau'

'O Estúdio': maior vencedora do Emmy incomodou executivos em Hollywood

Cota Belo: Cantor 'emplaca' ex e atual no mesmo ano em reality show

Rayane detona peoa após primeira dinâmica de A Fazenda: 'Quis fazer VT'

A Fazenda 17: Galisteu comete gafe ao vivo e põe dinâmica em risco

A Fazenda 17: Estreia tem dinâmica com troca de peões valendo dinheiro

Matheus Martins e Carol Lekker são os peões infiltrados de A Fazenda 17

Affair com Letícia Spiller e conteúdo adulto: quem é Nizam de A Fazenda

Estrela da Casa: Brenno Casagrande é o quarto eliminado do reality

Envenenamento, críticas a Thalia e mais: quem é Gabriela Spanic

Importunação sexual, transfobia: as polêmicas de Dudu Camargo, de A Fazenda