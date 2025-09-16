Topo

'Anistia criou trauma coletivo no Brasil', diz diretor de O Agente Secreto

Kleber Mendonça Filho, diretor de "O Agente Secreto" - Pascal Le Segretain/Getty Images
Colaboração para Splash

16/09/2025 15h42

O diretor e roteirista Kleber Mendonça Filho, 56, define seu novo longa, "O Agente Secreto", como uma obra que não entrega respostas fáceis, mas expõe uma ferida ainda aberta no Brasil: a relação fragmentada do país com sua própria história. O filme foi escolhido como o representante brasileiro na disputa por uma indicação ao Oscar.

Em entrevista ao Poder360, o diretor recordou a anistia de 1979 como um marco que, em vez de reconciliar, acabou por instaurar um trauma coletivo. Para ele, a tentativa de "limpar" a memória da ditadura (apagando documentos, registros e até experiências pessoais) deixou marcas profundas na maneira como os brasileiros encaram o passado.

Tentaram fazer uma faxina na experiência do regime militar com a anistia. Eu acho que isso não foi bom de jeito nenhum. Kleber Mendonça Filho

O cineasta lembrou ainda que países como a Espanha também convivem com lacunas dolorosas, no caso deles relacionadas ao franquismo. Para ele, "O Agente Secreto", nesse sentido, se torna mais do que um thriller: é um comentário sobre a dificuldade que nações têm de lidar com seus próprios fantasmas.

O resultado, segundo Kleber, não deve ser confundido com uma narrativa de superação. Ao contrário, o filme seria uma espécie de constatação amarga, um lembrete de que a memória nacional, em vez de consolidada, continua esfacelada e incômoda.

No Brasil, o filme promete levantar debates sobre memória e identidade, enquanto no exterior já chama atenção. Após a exibição no Festival de Telluride, ganhou destaque em revistas como Variety e Hollywood Reporter, sendo apontado como possível candidato brasileiro ao Oscar em categorias de peso.

