Uber e Nubank oferecem corridas com desconto para clientes; veja como usar

O Nubank e a Uber anunciaram uma parceria que prevê descontos e até corridas gratuitas para clientes do banco digital no Brasil. A iniciativa tem duração limitada e combina benefícios financeiros com ações promocionais em grandes cidades.

O que aconteceu

O acordo prevê descontos de 50% em viagens pagas com cartão Nubank, seja crédito, débito ou NuPay. O abatimento é válido até 16 de outubro, limitado a R$ 15 por corrida e a apenas um uso por cliente. Para ter acesso ao benefício, é preciso incluir o código promocional NUBER50 no aplicativo da Uber.

A ação também inclui carros personalizados. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, 120 veículos customizados circularão durante uma semana oferecendo viagens gratuitas a clientes do Nubank que forem selecionados aleatoriamente. O reembolso é feito em créditos no app da Uber em até um dia útil.

Nubank e Uber fecham parceria com descontos para clientes; ação terá carros personalizados Imagem: João Sal/Divulgação/Nubank; Uber

Segundo as empresas, a iniciativa busca "simplificar o dia a dia dos clientes". A ação, de acordo com elas, tem o foco em mobilidade e cuidado com as finanças.

Como ativar o código promocional

Acesse o app Uber; Vá em Conta, depois Carteira e "Adicionar Código Promocional"; Digite NUBER50 e confirme.

Outra opção é ativar o desconto diretamente por meio do link da promoção.