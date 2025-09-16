Topo

Entretenimento

Ator de 'Terra Nostra' morreu tragicamente dias após cair em escada rolante

Werner Schunneman, Aracy Balabanian, Flávio Migliaccio e Elias Gleizer, ator que faleceu em 2015 - Divulgação
Werner Schunneman, Aracy Balabanian, Flávio Migliaccio e Elias Gleizer, ator que faleceu em 2015 Imagem: Divulgação
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

16/09/2025 13h13

Elias Gleizer, que pode ser visto na reprise de "Terra Nostra", no Vale a Pena Ver de Novo, teve uma trajetória extensa nos palcos e na televisão. Splash relembra, a seguir, a carreira e o acidente trágico que culminou na morte do artista.

O que aconteceu

Elias Gleizer era filho de imigrantes judeus poloneses que fugiram da perseguição na Europa. Nasceu em 1934, em São Paulo, com o nome Ilicz Glejzer.

Incentivado pelo pai, que era sapateiro, estudou violino, mas se apaixonou pela atuação. Aos 12 anos, tocava em uma orquestra juvenil quando foi convidado por um diretor para fazer teatro. Esse encontro definiu seu futuro.

Em 1956, conquistou o prêmio de melhor ator em um festival amador, antes de estrear na TV. Permaneceu na extinta Tupi de 1959 até 1978, período em que estrelou produções como "Nino, o Italianinho" (1969) e "Simplesmente Maria" (1989). Passou pela TV Bandeirantes e pelo SBT antes de chegar à Globo, onde consolidou sua carreira com mais de 25 novelas.

Elias Gleizer é Jairo em 'Tieta' - Bazilio Calazans/Globo - Bazilio Calazans/Globo
Elias Gleizer como Jairo em 'Tieta'
Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Tornou-se conhecido por personagens carismáticos, quase sempre ligados à figura de pai ou avô. Entre os papéis mais marcantes estão Jairo em "Tieta" (1989), Tio Zé em "Sonho Meu" (1993) e Canequinha em "Anjo de Mim" (1996). Seu maior sucesso com o público infantil foi o Vô Pepe de "Era uma Vez" (1998).

Em "Terra Nostra", Elias Gleizer deu vida ao Padre Olavo, um dos muitos religiosos que interpretou na carreira. Na trama de época exibida agora no Vale a Pena Ver de Novo, Olavo é o padre da região da fazenda de Gumercindo (Antonio Fagundes). Amigo da família, tenta ajudar Angélica a tornar-se freira, apesar da resistência de seu pai.

Fiz mais de cinco novelas com crianças. Tenho cara de vovô. Mas fiz mais novelas de padre. Foram dez padres. Também fiz frei, só não consegui ser bispo Elias Gleizer, ao Memória Globo, em 2011

Elias Gleizer interpretou padre Olavo em 'Terra Nostra' - Divulgação/Globo - Divulgação/Globo
Elias Gleizer interpretou padre Olavo em 'Terra Nostra'
Imagem: Divulgação/Globo

Acidente e morte

Em maio de 2015, Elias Gleizer caiu em uma escada rolante. A queda causou fraturas em cinco costelas e perfuração do pulmão, além de ter debilitado bastante sua saúde.

Elias Gleizer na festa de 50 anos da Rede Globo, em 2015 - Paulo Belote/TV Globo/Divulgação - Paulo Belote/TV Globo/Divulgação
Elias Gleizer na festa de 50 anos da Rede Globo, em 2015
Imagem: Paulo Belote/TV Globo/Divulgação

Internado, desenvolveu broncopneumonia e morreu por falência circulatória, aos 81 anos. O corpo foi sepultado no Cemitério Israelita de Vilar dos Teles, no Rio de Janeiro.

Mesmo com a imagem de avô, Elias Gleizer nunca se casou nem teve filhos.

A reprise de "Terra Nostra", novela de 1999, escrita por Benedito Ruy Barbosa, vai ao ar no horário das 14h45, de segunda a sábado, na Globo.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

'Betiger', um mangá brasileiro sobre apostas e 'tigrinho'

Ator de 'Terra Nostra' morreu tragicamente dias após cair em escada rolante

Ator afirma que 'todos' usam anabolizantes em Hollywood: 'Nenhum é natural'

Robert Redford e Sonia Braga viveram 'longo' romance nos anos 80

Brenno Casagrande é eliminado do 'Estrela da Casa'

Odete leva tiro em 'Vale Tudo' e esses são os 4 principais suspeitos

Quem é Renata Muller, confirmada em 'A Fazenda 17' e ex-mulher de Victor Pecoraro?

Leonardo compra avião que Zé Felipe ganhou de Virginia

Famosos lamentam a morte de Robert Redford e prestam homenagens

Homem conhecido como o 'golpista do Tinder' é preso na Geórgia

Série "The Morning Show" tem a missão de criticar IA em nova temporada