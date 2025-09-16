Topo

Ator e diretor Robert Redford morre aos 89 anos

Robert Redford morre aos 89 anos Imagem: Getty Images
do UOL

De Splash, em São Paulo

16/09/2025 09h22Atualizada em 16/09/2025 10h05

Robert Redford, ator, diretor e ativista, morreu aos 89 anos em sua casa em Utah, nos Estados Unidos. A morte foi anunciada em um comunicado de Cindi Berger, diretora-executiva da empresa de publicidade Rogers & Cowan PMK, enviado ao NY Times.

A causa da morte não foi revelada, mas Redford morreu enquanto dormia.

Um dos maiores galãs de Hollywood, Robert Redford ganhou dois Oscars e teve uma carreira de sete décadas, até anunciar a aposentadoria em 2018.

O artista iniciou a carreira na televisão como um pequeno papel na série "Maverick", na década de 1960. Estreou no cinema com "Obsessão de Matar" (1962), de Denis Sanders e em seguida fez "Descalços no Parque" (1976), comédia romântica que protagonizada ao lado de Jane Fonda.

Imagem: Herbert Dorfman/Corbis via Getty Images

Sua ascensão foi consolidada com a atuação em Butch Cassidy (1969), faroeste em que atuou com Paul Newman. Na sequência vieram outros títulos de sucesso de bilheteria como "O Candidato" (1972), "Mais Forte que a Vingança" (1972), "Nosso Amor de Ontem" (1973), "Golpe de Mestre" (1973), "Todos os Homens do Presidente" (1976) e "Entre Dois Amores" (1985).

A primeira indicação ao Oscar de melhor ator veio com o papel de Johnny Hooker em "Golpe de Mestre", mas o prêmio ficou com Jack Lemmon pela atuação em "Sonhos do Passado".

Imagem: Divulgação

Redford passou também à direção na década de 1980. Seu primeiro Oscar foi na categoria de melhor diretor por "Gente como a Gente", que se tornou sucesso de público e de crítica. Também dirigiu "Quiz Show - A Verdade dos Bastidores", "O Encantador de Cavalos", "Rebelião em Milagro", "Lendas da Vida", entre outros.

Na mesma época, Redford fundou o Sundance Instituce, para aspirantes a cineastas independentes. O Festival de Cinema de Sundance já existia em Utah, mas foi renomeado em 1984 em homenagem ao Instituto, quando Redford assumiu o comando da premiação.

A segunda estatueta do Oscar veio em 2002, um prêmio honorário em homenagem à sua carreira.

Aposentadoria

Após suas aparições tornarem-se cada vez mais raras, Robert Redford anunciou aposentadoria em 2018. "Nunca diga nunca, mas cheguei à conclusão de que basta para mim em termos de atuação, e vou seguir para a aposentadoria depois disso [do filme], porque faço isso desde os 21 anos, é o bastante", disse o astro, em entrevista à revista Entertainment Weekly.

Os últimos filmes em que atuou foram "Vingadores: Ultimato", onde interpretou o líder da HIDRA, Alexander Pierce; e "The Old Man & the Gun", drama biográfico sobre o criminoso Forrest Trucker.

Imagem: Divulgação

Em março deste ano, gravou uma participação especial na série "Dark Wings". O ator contracenou com o escritor George R. R. Martin no início da 3ª temporada. Os dois aparecem jogando xadrez em uma cela de prisão.

*Essa matéria está em atualização

