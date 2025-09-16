Da demissão da Globo à Fazenda: a trajetória de Michelle Barros

Michelle Barros, 46, mudou totalmente de ares em pouco mais de três anos. Até maio de 2022, ela era apresentadora de jornais locais de São Paulo e do Carnaval paulista na Globo, e agora foi anunciada como uma das participantes de A Fazenda (Record).

A trajetória de Michelle Barros

A jornalista trabalhou na Globo por 12 anos, até pedir demissão em 2022. Antes, trabalhou em afiliadas da Globo e do SBT em Alagoas, e já acumulava 22 anos de carreira no jornalismo.

O principal motivo para sair do canal foi a sensação que não havia espaço para crescimento. "Eu sei que cheguei num nível excelente como apresentadora. Tenho muito a evoluir e aprender, a nossa vida é um eterno caminhar e sou ignorante em muitas coisas, mas eu cheguei a um nível 'ok' e não tem espaço para todo mundo", disse em entrevista a Splash pouco depois da saída.

Dois anos após a saída, ela admitiu que ia para a Globo com "crise nervosa". "Só eu sei o contexto que eu estava vivendo e [sair da Globo] foi o melhor para mim", contou no podcast Pod Pai Pod Filho.

Michelle Barros na Globo Imagem: Reprodução/Instagram

Em março de 2024, estreou no SBT como apresentadora do Chega Mais, ao lado de Regina Volpato e Paulo Mathias. Estar no entretenimento era um desejo antigo de Michelle. No programa matinal, abriu um trauma de infância pela primeira vez, e contou ter sido vítima de abuso sexual.

O Chega Mais durou pouco mais de nove meses, até o SBT decidir encerrar a atração. O programa oscilou entre 2 e 3 pontos na audiência da Grande São Paulo, ficando atrás do Hoje em Dia (Record).

Enxergo como um negócio. O programa era um produto, a empresa esperava um retorno específico dele e entendeu que não alcançou esse retorno. Michelle Barros a Splash em novembro de 2024

Regina Volpato e Michelle Barros, apresentadoras do Chega Mais Imagem: Reprodução/Instagram

Neste ano, ela comandou o Noites de Carnaval no Canal UOL. Michelle também participou da cobertura da cerimônia do Oscar, em fevereiro.

Circulavam rumores de que a Record procurava uma âncora de TV para repetir o impacto da participação de Rachel Sheherazadade no reality. A ex-SBT chegou a figurar como favorita, mas foi expulsa por agressão da edição de 2023.

Ontem, na estreia do programa, Michelle foi finalmente confirmada. Em vídeo previamente gravado, ela brincou com sua entrada em A Fazenda.