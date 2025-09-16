Michelle Barros sobre entrada em A Fazenda: 'Sei que ninguém esperava isso'

Michelle Barros, 46, deixou um vídeo gravado previamente sobre sua participação em A Fazenda 17 (Record).

O que aconteceu

Jornalista sabe que surpreendeu as pessoas. "Meu Deus, eu sei que ninguém imaginava isso. Eu mesma disse várias vezes, eu jamais participarei de um reality de confinamento. Eu aprendi uma coisa: nunca diga nunca", diz.

Participar de um reality de confinamento me dá a oportunidade de enfrentar barreiras que ainda existem em mim e que eu [sei que] posso quebrá-las. Michelle Barros

Michelle diz ser "movida a desafios" e querer mais parceiros comerciais. "Acreditar que eu posso passar por esse reality de confinamento, que eu posso ganhar esse reality, que eu posso ultrapassar isso tudo mantendo os meus valores e aprendendo com aquela diferença toda e me tornando mentalmente mais forte, isso me desafia e isso realmente me deu vontade de querer participar, de querer fazer".