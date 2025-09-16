Topo

Meryl Streep elegeu beijo com Robert Redford como o melhor de sua carreira

Meryl Streep e Robert Redford em "Entre Dois Amores"
Meryl Streep e Robert Redford em 'Entre Dois Amores' Imagem: Divulgação
16/09/2025 10h02

Meryl Streep, 76, revelou que o beijo trocado com Robert Redford, que morreu hoje aos 89 anos, foi o melhor de sua carreira.

O que aconteceu

A atriz admitiu que se apaixonou por Robert Redford nas filmagens de "Entre Dois Amores", de 1985. Em entrevista à Oprah Winfrey, ela declarou que o ator tinha sido seu melhor beijo no cinema.

A artista destacou a cena em que o parceiro lavava seu cabelo. "Já vimos tantas cenas de pessoas fazendo amor, mas nunca uma com tanto amor e delicadeza", explicou.

O filme "Entre Dois Amores" foi indicado em onze categorias do Oscar e venceu sete delas. Na trama, Karen (Meryl Streep) conhece Denys (Robert Redford) após viajar ao continente africano para encontrar o marido, Bror (Klaus Maria Brandauer).

