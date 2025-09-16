Topo

Medrado se arrepende de cirurgia íntima: 'Inventei de fazer essa porcaria'

16/09/2025 14h08

A cantora Fernanda Medrado, 28, se arrependeu de uma ninfoplasta sem corte, cirurgia geralmente realizada para diminuir os pequenos lábios vaginais.

Medrado fez o procedimento há 16 dias, e relatou uma recuperação muito dolorosa. "São 16 dias de terror, da pior cirurgia da minha vida", contou nos Stories do Instagram, avisando que não vai expôr a profissional pela cirurgia.

Após a cirurgia, ela já foi em cinco cirurgiões plásticos. Segundo a artista, todos falaram que ela está com queimadura de 3º grau. Medrado diz que já tomou várias medicações para dor, receitadas pela médica, mas nada adiantou.

Devido ao sofrimento, a cantora quer conscientizar as pessoas a não fazerem. "Estou com muita dor. São noites sem dormir, de madrugada parece que dói dez vezes mais. Está em carne viva pura. Não indico essa cirurgia para o meu pior inimigo. Estou sentada de perna aberta de tanta dor que tô sentindo".

Ela ainda contou que nunca se incomodou com essa parte do corpo, até conhecer a cirurgia. "Como já tive dois partos normais e muda o corpo da mulher, inventei de fazer essa porcaria. Não sei mais [o que fazer], nada passa. Tá tudo absolutamente em carne viva.

