Mateus Solano e Paula Braun anunciam fim do casamento após 17 anos juntos

Mateus Solano, 44, e Paula Braun, 46, anunciaram, na tarde de hoje, o fim do casamento de 17 anos. O ex-casal revelou que a relação segue saudável para criação dos filhos Flora, 14, e Benjamin, 10.

O que aconteceu

Os artistas publicaram texto nas redes sociais contando que já não eram "um casal há algum tempo". Apesar do fim do casamento, a história não termina por terem 2 filhos e trabalhos profissionais juntos.

"Com o coração tranquilo viemos comunicar que a nossa relação se transformou e já não somos mais um casal há algum tempo. Após 17 anos juntos seguimos preservando nossa parceria com carinho e muito amor na criação de nossos filhos, torcendo um pelo outro e com futuros planos profissionais juntos. Seguimos a nossa história, que não termina, mas se transforma. Agradecemos o carinho, a compreensão e especialmente por prezarem nossa privacidade e a de nossos filhos", escreveram na publicação.

Solano e Braun estavam juntos desde 2008. Diferentemente de outros casais famosos, eles tinham uma vida discreta e optavam em preservar os momentos íntimos e em família.

Amigos e fãs do casal deixaram mensagem de apoio para o momento do fim da relação. "Amados", escreveu a atriz Drica Moraes. "Felicidades para os dois", postou a atriz Jeniffer Nascimento. "Todo amor pra vocês", publicou o ator Igor Colosso.