Marco Aurélio não morre e 6 situações reviram Vale Tudo; veja cena por cena
Marco Aurélio (Alexandre Nero) vai ganhar ainda mais munição nas próximas cenas de "Vale Tudo". Depois de ser vítima de um atentado arquitetado por Odete Roitman (Debora Bloch), o empresário inicia uma escalada de vingança que promete abalar a trama.
O que vai acontecer
Recuperação e primeiros passos da revanche. Após ser baleado em emboscada financiada por Odete, Marco Aurélio passará por uma cirurgia delicada. Em recuperação no hospital, ele não mostrará medo. Pelo contrário, passará a andar com seguranças e garantirá que a chefe mandou matá-lo. A partir daí, cada movimento do vilão será calculado para virar o jogo.
Golpe bilionário. Decidido a desestabilizar a TCA, Marco Aurélio começará a transferir dinheiro para contas no exterior. O objetivo é um golpe bilionário que enfraqueça a empresa e exponha sua rival.
Guerra dentro da TCA em busca de poder. O executivo montará uma campanha para se fortalecer junto ao conselho administrativo e assumir a presidência. Nesse caminho, pretende destruir Freitas (Luís Lobianco), seu ex-braço direito que cansou de ser humilhado e o traiu, e também minar a influência de Odete.
Alguém manda matar Odete. A guerra não ficará restrita às finanças. Poucos capítulos depois, Odete será alvo de um atentado misterioso enquanto dirige, levantando suspeitas de que a vingança de Marco Aurélio já esteja em curso ou de que outro inimigo esteja agindo - Ana Clara (Samantha Jones) e Maria de Fátima (Bella Campos) também são suspeitas.
Envenenamento de César - por engano. Para completar, a empresária tentará envenená-lo ao sabotar sua medicação. Mas o plano sairá do controle: César (Cauã Reymond) tomará o remédio adulterado e precisará de socorro no hotel onde mora.
Caminho para o "quem matou Odete?". Essa disputa pelo poder na TCA é o estopim para o clássico mistério "quem matou Odete Roitman?". Assim como na versão de 1988, a nova fase da novela promete manter o público atento a cada virada.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.