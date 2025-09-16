Topo

Maíra Cardi xinga proprietário que quer vender escritório após reforma

do UOL

De Splash, em São Paulo

16/09/2025 13h37

Maíra Cardi reclamou do proprietário de seu escritório em um vídeo publicado nas redes sociais.

O que aconteceu

Segundo a influenciadora, ele decidiu vender o escritório após ela fazer uma grande reforma. "O filho da p*ta do cara do meu escritório... Eu fiz a reforma da vida no escritório. O Thiago [Nigro, marido de Maíra] esteve lá durante dez anos, no mesmo escritório, pagando aluguel. Aí ele me avisa que eu tenho dois meses pra sair", disse.

Ele vai vender. Claro que ele vai vender, gastei uma fortuna e agora ele quer vender. De gente mau-caráter, o mundo tá cheio. Maíra Cardi

Maíra segue as voltas com a reforma de sua casa em Alphaville, em São Paulo. A casa, que pertenceu a Neymar, já deveria ter ficado pronta, segundo a influenciadora. Ela, no entanto, enfrentou uma série de imprevistos durante a reforma, como a instalação de uma pedra de cor errada, no valor de R$ 180 mil, no banheiro da filha, Sophia, de seis anos.

