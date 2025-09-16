Mãe de Viih Tube posa de biquíni: 'A vida é boa para quem vai sem pressa'

Viviane Di Felice, 49, publicou registros de suas férias em Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco.

O que aconteceu

Nas imagens, a nutricionista aparece de biquíni, aproveitando o mar e as praias locais. "A vida é boa para quem vai sem pressa", filosofou ela, na legenda de uma das publicações no Instagram.

Viviane ganhou muitos elogios de seus seguidores. "Belíssima!", definiu uma internauta, nos comentários do post. "Gatona", concordou outra. "Que corpo!", parabenizou uma terceira.

Ela é mãe da influenciadora digital Viih Tube, 25. Foi casada com o publicitário Fabiano Moraes, 51 — atualmente no elenco de A Fazenda 17 (Record) — e atualmente é esposa do agricultor Enrico Degan.